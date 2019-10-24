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İSTİKLAL CADDESİ'NDE OTURUR VAZİYETTE ÖLÜ BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 11:33 | Son Güncelleme

  Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin önünde bir kişi oturur vaziyette ölmüş olarak bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir dükkanın önünde sabah saatlerinde bir kişinin uzun süre hareketsiz şekilde oturduğunu görenler durumdan şüphelenerek polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalede iş yerinin önündeki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ GÖRMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARFETTİLER
Çevreye güvenlik şeridi çekerek önlem alan polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. İstiklal Caddesi'nden geçenlerin bazıları merakla cesedi görmeye çalışırken bazıları ise cep telefonuyla olayı kaydettiği görüldü. Polis ekipleri sık sık vatandaşlara bekleme yapmamaları yönünde uyarıda bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan 30-35 yaşlarında erkek kişiye ait olan ceset ambulansa konularak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
Polisin olayla ilgili

Görüntü dökümü:
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-İstiklal Caddesi'nde iş yerinin önündeki ceset
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Çevrede toplanan meraklı vatandaşların cesedi görmeye çalışması
-Bazı vatandaşların cep telefonuyla olayı kaydetmesi
-Polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Cesedin ambulansa konulması
-İstiklal Caddesi'nden görüntü
-Genel ve detaylar

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