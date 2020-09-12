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İstiklal Caddesi’nde polis ekiplerinden maske uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 15:30 | Son Güncelleme

Toplum Destekli Polisler, İstiklal Caddesi’nde maskesiz gezen kişileri uyardı.

Toplum Destekli Polisler, İstiklal Caddesi’nde maskesiz gezen kişileri uyardı. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Denetimde vatandaşların maskelerini kurallara uygun şekilde taktığı görüldü.
Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm Türkiye genelinde takılması zorunlu olan maskeye ilişkin Toplum Destekli Polisler, İstiklal Caddesi’nde denetim yaptı. Maske takmayan vatandaşları uyaran polis ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıttı. Denetimde kimi vatandaşların maskelerini kurallara uygun şekilde taktığı görülürken, kiminin ise polis ekiplerinin uyarılarının ardından taktığı gözlendi. Öte yandan, polis ekipleri, korona virüse karşı alınması gereken önlemlerin anlatıldığı broşürleri de vatandaşlara dağıttı.
Denetimden memnun olduğunu dile getiren Özcan Öztürk isimli bir vatandaş, kendisinin maskesini sürekli taktığını, takmayanların da takması gerektiğini belirtti.

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