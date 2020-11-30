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  4. İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

İstiklal Caddesi’nde tedbirlere uymayanlara ceza yağdı

30.11.2020 17:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı.

İstanbul İstiklal Caddesi’nde polis ekipleri, maske ile sigara denetimi yaptı. Maskesiz ve sigara içen vatandaşlarla polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir vatandaş ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia ederken, sigara içerken görüntülenen bir kişi de çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İstiklal Caddesi üzerinde Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında maske takmayan ve sigara içen kişilere para cezası kesildi. Genellikle yabancı turistlerin maske takmaması ve sigara içmesi dikkat çekti. Sigara içen vatandaşlar ile polis ve zabıta ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.
Bir vatandaş ceza yememek için telefonla konuştuğunu iddia etti. Sigara içerken görüntülenen bir kişi de çekim yapan basın mensubuna tepki gösterdi.
Öte yandan, ekipler İstiklal Caddesi’ndeki restoran ve kafelerin müşteri alıp almadığını kontrol etmek için denetim gerçekleştirdi.

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