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İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 12:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'NDA Cumartesi annelerinin bugün yapması beklenen eylem nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alındı.

Taner YENER-Hakan KAYA-Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)

BEYOĞLU'NDA Cumartesi annelerinin bugün yapması beklenen eylem nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray Lisesi ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.

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