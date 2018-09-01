İstiklal Caddesi'nde yoğun güvenlik önlemleri

Taner YENER-Hakan KAYA-Enver ALAS-İSTANBUL,(DHA)
BEYOĞLU'NDA Cumartesi annelerinin bugün yapması beklenen eylem nedeniyle polis geniş güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray Lisesi ve çevresi polis bariyerleriyle kapatıldı. Çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet polisi hazır bekliyor.
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