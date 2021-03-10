HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Caddesi’nde yoğunluk, girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk, girişler kapatıldı

10.03.2021 17:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, İstiklal Caddesi’ne girişleri belirli sürelerle kapatarak yaşanan yoğunluğu önlemeye çalıştı.
İstiklal Caddesi ve Taksim’de korona virüs salgınına rağmen yaşanan yoğunluk pes dedirtti. "İğne atsan yere düşmez" deyiminin gerçek olduğu caddede ekipler de seferber oldu. Bir yandan vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısı yapan ekipler, bir yandan da caddedeki yoğunluğu önlemeye çalıştı. Drone ile havadan kontroller yapan Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, yoğunluğu önlemek için zaman zaman İstiklal Caddesi’ne girişleri kapadı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu! Koronavirüsün yan etkisi: 3 saat boyunca ereksiyon oldu!
FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı
Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenlerDilekçe yazarken dikkat edilmesi gerekenler
1/

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Ekrem İmamoğlu'nun dikkat çeken Rasim Öztekin anısı...

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Erdoğan: Damat kadar taş düşsün başınıza

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Günün en acı haberi: Öğrenince yıkıldı

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Kenan Evren metrekaresini 35 liradan almıştı!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

Brezilya'da mutasyon etkisi: Can kaybında korkutan rekor!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Gazeteci Levent Gültekin'e saldırı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Kazı Kazan'dan 2 milyon liralık büyük ikramiye kazandı

Diğer Haberler

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk, girişler kapatıldı

İstiklal Caddesi’nde yoğunluk, girişler kapatıldı

Ebubekir Sifil'in sözlerine verdiği yanıt olay olmuştu! Yılmaz Özdil ifade verdi

Sözleri olay olmuştu! Yılmaz Özdil ile ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

FETÖ'nün 'mahrem ablası' Ankara'da yakalandı

Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Cumartesi yasakları geri mi gelecek?

Oruç açma duası Türkçe ve Arapça okunuşu | İftar duası nasıl yapılır?

İftar duası nasıl yapılır?

Kaçırdıkları kişiyi tehdit edip cep telefonuyla o anları kaydettiler

Dehşet anları: Pasaportum hazır, seni öldürüp giderim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.