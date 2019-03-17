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İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde taksi turist kadına çarptı.

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde taksi turist kadına çarptı. Ayağı taksinin altına sıkışan turist ezilmekten son anda kurtuldu. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Ailesi ile birlikte alışveriş yaptıktan sonra İstiklal Caddesi'nden Taksim Meydanına doğru yürüyen Tayland uyruklu turist kadına caddeyi kesen Zambak Sokak'tan gelen taksi çarptı. Ayağı taksinin altında sıkışan kadın vatandaşların yardımıyla ve taksinin geri çekilmesiyle kurtarıldı. O sırada olay yerine çok yakın bulunan trafik polisi ekiplerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yerde yatan kadına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra sedye ile ambulansa taşınan turist kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Taksi sürücüsü ifadesi için polis merkezine götürülürken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Turist kadının İstiklal Caddesi'nde yürümesi, taksinin yaya kadına çarpması, kadının ayağının taksi altında sıkışması, vatandaşların uyarısıyla taksinin geri çekilmesi ve kadının kurtulması yer alıyor.

(FOTOĞRAF)

İstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptıİstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptıİstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptıİstiklal Caddesi'nde yürüyen turist kadına taksi çarptı

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