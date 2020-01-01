HABER
  4. İstiklal Caddesi’ndeki bir iş yerinde yangın paniği

İstiklal Caddesi’ndeki bir iş yerinde yangın paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 20:36 | Son Güncelleme

İstiklal Caddesi’nde bir kafenin mutfak bölümünden çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.Yangın, saat 19.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kitap satışı yapan ve kafe olarak da hizmet veren 5 katlı bir iş yerinin mutfak bölümünde çıktı.

İstiklal Caddesi’ndeki bir iş yerinde yangın paniği

İstiklal Caddesi’nde bir kafenin mutfak bölümünden çıkan yangın paniğe neden olurken, vatandaşlar söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.
Yangın, saat 19.00 sularında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde kitap satışı yapan ve kafe olarak da hizmet veren 5 katlı bir iş yerinin mutfak bölümünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı kitap satışı yapan kafenin mutfak bölümünden henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar panik halinde işyerinden dışarıya çıkarken, çalışanlar ise yangına müdahale etmek istese de başarılı olamadı. Ünlü caddede panik yapan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerinin çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptıkları çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan ünlü caddede itfaiye aracını gören vatandaşlar, ekiplerin yaptığı söndürme çalışmalarını film seyreder gibi izledi.

İstiklal Caddesi’ndeki bir iş yerinde yangın paniği

Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor Dudağınız uçuklayacak! 19 yaşındaki Youtuber bakın ne kadar kazanıyor
Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dediKartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı, 'yüzmek için girmiştim' dedi
Evinin önünde tabancayla vurularak yaralandıEvinin önünde tabancayla vurularak yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ablası çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Yılbaşı gecesi dehşet! Evinin önünde taciz edildi

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Ali Babacan'dan dikkat çeken paylaşımlar

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kartal'da boğulmak üzereyken kurtarıldı! 'Yüzmek için girmiştim' dedi

Boğulmak üzereyken kurtarıldı! 'Yüzmek için girmiştim' dedi

Kuzey Kore lideri, yakında yeni stratejik silahlarını tanıtacaklarını duyurdu

Kritik açıklama! 'Yeni bir stratejik silah tanıtacağız'

Iğdır'da kadın cinayeti! Önce eşini öldürdü, sonra intihara kalkıştı

Yine aynı vahşet! Eşini öldürüp intihar girişiminde bulundu

Son dakika! Bakan Kurum: 5 termik santral tamamen, 1'i kısmet kapatıldı

Bakan Kurum'dan flaş termik santral açıklaması

Ortalık karıştı! Evden kaçan kızlarını zorla götürmeye kalktılar, karakolluk oldular

Evden kaçan kızlarını zorla geri götürmek istediler! Ortalık karıştı

İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.