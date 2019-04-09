İstiklal Caddesi'ndeki cinayet: Polislere beraat

Özden ATİK / İstanbul, DHA - İSTİKLAL Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde, "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada, 36 yaşındaki Ayhan Kaya'nın defalarca bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin kavgayı gördükleri halde müdahale etmedikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan iki polisin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme,"Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iki polis hakkında "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle" beraat kararı verdi. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurlarından Mücahit Ö. ile şikayetçi ağabeyi Hüseyin Kaya katıldı. Tutuksuz sanık Ali T. ise duruşmaya katılmadı. "TAKVİYE EKİP GELİNCE MÜDAHALE ETTİK" Söz verilen sanık Mücahit Ö., "Olay gecesi hangi grupta olduğumu hatırlamıyorum. İki grup olarak çalışıyorduk. Mertcan A. ve Zafer O. grup amirleriydi. O gece olay saatinde Mertcan A. olay yerinde değildi. Zafer O. vardı. Rütbeli amir olay yerinde var ise hangi gruba baktığı önemli değildir. Onun emirleri doğrultusunda hareket ediyorduk. Olayın başından sonuna kadar 7-8 kişi olduğu iddiası doğru değildir. Bilirkişi raporunda da olay yerinde kaç kişi olduğu belirtilmiştir. Olay anında bıçağı görmediğimi beyan etmiştim. Rapora göre benimle bıçaklanan kişi arasında 4 sivil vatandaş olduğu bellidir" dedi. Sanık Mücahit Ö. son savunmasında da "Olayı sonlandırmak amaç ise de orada bulunan sivil vatandaşlar kavgaya karışanlar ve kendi güvenliğimiz gereği güvenli müdahale koşulları oluştuğunda olaya müdahale etmemiz gerekiyordu. Takviye ekibi bekledik. Gelince de müdahale edildi. Yaptığımız müdahale usulüne uygundu. Suçsuzum, beraatime karar verilsin" diye konuştu. "CİNAYETE ORTAK OLMUŞLARDIR" Ölen Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya ise şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Orada bulunan tüm polisler alenen ve kasten olaya müdahale etmeyerek cinayete ortak olmuşlardır. Görmedim yönündeki beyanı kabul etmiyorum. Şikayetçiyim, sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi. Kaya'nın avukatı ise "Bilirkişi raporuyla ortada olduğu gibi İstanbul'un göbeğinde dakikalarca dövülüp defalarca bıçaklanan kişiye orada olduğu tespit edilen ve kamerada görülen 6 polis memurunun hepsi olayı izlemişlerdir. Olayda toplam 8 kişi vardır. İki kişi görüntüye girmemiştir. İddianameyi düzenleyen savcı ve valilik makamınca olay örtbas edilmeye çalışılmıştır. Her ne kadar diğer kişiler tanık olarak dinlenmişse de olayın sorumlusu bu 8 polis memurudur. Huzurdaki sanık günah keçisi ilan edilmiştir. Diğerlerinin de bu sanık kadar sorumluluğu vardır. İkisi amir konumundadır. Eğer müdahale edilseydi bu cinayet gerçekleşmeyecekti. Diğer kişiler hakkında da yeniden dava açılmasını ek iddianame düzenlenmesini talep ediyoruz" dedi. BERAAT KARARI VERİLDİ Mahkeme, sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T. hakkında "Görevi kötüye kullanmak" suçundan dava açılmışsa da yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle sanıkların ayrı ayrı beraatine hükmetti. Mahkeme, olay yerinde bulunan ve amir olarak isimleri geçen Zafer O. ve Barış C. hakkında soruşturma devam ettiğinden yeniden suç duyurusunda bulunulmasına yer olmadığına da karar verdi. Duruşma sonrasında Hüseyin Kaya, karara itiraz edeceklerini belirtti. OLAYIN GEÇMİŞİ Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde 4 Temmuz 2015 tarihinde 36 yaşındaki Ayhan Kaya, kemerle dövülüp defalarca bıçaklanmıştı. Bu olayın kamera görüntüleri de basında yer almıştı. Cinayete ilişkin yargılama sonunda 3 kişi, "Kasten öldürme" suçundan 25'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ayhan Kaya'nın öldürülmesine ilişkin soruşturma devam ederken Kaya'nın annesi Ayşe Türk, avukatı aracılığı savcılığa dilekçe vererek, olayı seyreden güven timi polislerinin olduğunu, olaya hiçbir şekilde müdahale etmediklerini uzunca bir süre dövülen oğlunun bıçak darbelerinden sonra yere düştükten sonra müdahale edildiğini iddia ederek işlem yapılmasını talep etmişti. Olay yeri görüntülerini inceleyen savcılık, olaya müdahale etmedikleri iddia edilen polisler hakkında soruşturma başlatmıştı. Haklarında soruşturma açılan 7 polisten İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği'nde görevli 2'si hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

