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İstiklal Caddesi’ndeki esnaf siftah yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan İstiklal Caddesi’ne saat 19.30 itibariyle yeniden vatandaşların girişine izin verilmesiyle birlikte caddede bulunan esnaf siftah yaptı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan İstiklal Caddesi’ne saat 19.30 itibariyle yeniden vatandaşların girişine izin verilmesiyle birlikte caddede bulunan esnaf siftah yaptı. Yasağın kalkmasının ardından kestaneciler tezgahlarının başına geçerek satış yapmaya başladı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren kapatılan İstiklal Caddesi saat 19.30 itibariyle yaya trafiğine açılmasının ardından hayat normale döndü. Barikatların açılmasıyla birlikte vatandaşların giriş yaptığı İstiklal Caddesi’ndeki esnaf siftah yaparken, yasağın kalkmasının ardından kestaneciler tezgahlarının başına geçerek satış yapmaya başladı.

Öte yandan Taksim Meydanı’nın ise ilerleyen saatlerde yaya ve araç trafiğine açılacağı öğrenildi.

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