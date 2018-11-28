İstiklal Caddesi'ndeki intihar girişimi 2 saat sürdü

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-İSTİKLAL Caddesi'nde tarihi bir binanın çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan kişi 2 saat boyunca polis, itfaiye ve sağlık ekiplerini oyalayıp tramvay seferlerinin durmasına neden oldu. Daha önce de 19 defa farklı yerlerde intihar girişiminde bulunup para isteyen İbrahim A. bu işi meslek haline getirdi.

İstiklal Caddesi 130 numarada bulunan tarihi Elhamra Han'ın en üst katına çıkıp aşağıya sarkan kişiyi görenler polise haber verdi. Sürekli olarak tehlikeli şekilde yer değiştiren ve intihar girişiminde bulunan kişi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de gönderildi. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri de bu kişinin atlama ya da düşme ihtimaline karşı şişme branda açarak önlem aldı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDU VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İntihar girişimi nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Durmasını fırsat bilen vatandaşlar tramvaya çıkıp bol bol fotoğraf çektirdi. Bazı kişiler de intihar girişimini cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.