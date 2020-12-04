İstiklal Caddesi'ne ‘7000 Kişi’ Sınırlaması Getirildi

Aynı zamanda yüz yüze gelecek şekilde yürümenin bulaşma riskini daha da arttırması nedeniyle tramvay yolu orta nokta kabul edilerek herkesin sağdan yürümesi için yerlere uyarı etiketleri yapıştırıldı.

Karar kapsamında caddenin Taksim Meydanı girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan kısmında aynı anda 7000 kişi bulunabileceği ve yoğunluğun artması durumunda girişlerin geçici olarak durdurulacağı açıklandı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Taksim İstiklal Caddesi için Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 7000 kişi kısıtlaması getirildi. Caddede yürümek isteyen ziyaretçiler, İstiklal Caddesi girişine ve Tünel Meydanı’na yerleştirilen karekodları telefonlarından okutarak polis ve zabıta ekiplerinin kontrolunda caddeye girebiliyor. Bu sayede caddeye giriş yapanların sayısı belirlenerek kalabalık oluşmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

“Alışveriş merkezleri açıkken caddelere sınırlama getirmek mantıklı değil”

Caddeye getirilen 7000 kişi kısıtlamasının uygulanabilir olmadığını dile getiren Avukat Görgün Danacı, çok daha ciddi sorunların olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Adliyeler tıka basa dolu. Salı ve perşembe günleri binlerce kişinin olduğu kapalı bir ortamda görev yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda buradaki birçok işyeri ve alışveriş merkezleri hala açık. Oradaki çalışanların ve müşterilerin sağlık tehlikesi devam ediyor. Salgın bu tarz yerlerde daha rahat bir şekilde yayılabilmekte. Sokakları, caddeleri insanlara kapatarak sorun çözülemeyecektir. Bence çok mantığı olan bir uygulama değil.”

“İşe yarayabilecek bir teknik”

Özel sektörde çalışan Irmak Kaya ise getirilen kısıtlama ve uygulamayı olumlu bulduğunu ifade ederek, “Kalabalığı ölçmek için işe yarayabilecek bir teknik kullanıldığını düşünüyorum” dedi.

“Caddeyi düzenleyelim derken girişlerde risk alınmış”

İstiklal Caddesi’ndeki yoğunluğun azaltılması için uygulanan karekod sisteminin iyi bir uygulama olabileceğini ifade eden Serhat Bayazıt, bazı eksikliklere de şu sözleriyle dikkat çekti: “Burayı tekrar düzenlemeleri gerekiyor. Çünkü yoğunluk çok fazla. Caddeyi düzenleyelim derken burayı risk altına almışlar.”

