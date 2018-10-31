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İSTİKLAL CADDESİ'Nİ 'CADILAR' BASTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Dünyada birçok ülkede kutlanan Cadılar Bayramı, son yıllarda Türkiye'de de kutlanmaya başlandı. 'Halloween' olarak da adlandırılan bayram, ülkemizdeki popülerliğini her geçen yıl arttırmaya devam ediyor.
Cadılar Bayramı, İstanbul'da çeşitli eğlence mekanlarında parti ve etkinliklerle kutlanırken, 5 arkadaş ise kutlamalarını sokakta gerçekleştiriyor. Kostümleri ve makyajlarıyla korkutucu görünen Nisa, Caner, Ammar, Gökhan ve Emirhan adlı arkadaşlar, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dolaşarak insanların yüreklerini ağızlarına getirmeye çalışıyorlar. Cadde üzerinde yürürken, karşılarında vampir ve kuru kafa kostüm ve makyajlı 5 arkadaşı görenlerin birçoğu ise korkmak yerine yanlarına gelerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar.
Birkaç yıldır Cadılar Bayramı'nı kutladıklarını belirten Nisa, "Buraya Cadılar Bayramı'nı kutlamaya geldik. Arkadaşlarla kendimize karakterler belirledik ve bu karakterleri canlandırdık. Geziyoruz, insanlara bu kültürü yaymaya çalışıyoruz" dedi.
Japon anime karakteri Naruto'yu canlandıran Caner ise, "Kendi aramızda eğleniyoruz. Amacımız eğlence. İnsanların tepkilerini merak ediyoruz. İnsanlar şaşırıyor, fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.

CADILAR BAYRAMI HER SENE 31 EKİM'DE KUTLANIYOR
Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneği haline gelen Cadılar Bayramı'nın başlangıcı, Samhain olarak bilinen Kelt Festivalidir. Başlangıç yılı tam olarak bilinmese de kutlamaların yapıldığı 31 Ekim tarihi günümüze kadar hiç değişmeden gelmeyi başarmıştır. 31 Ekim, hasat mevsiminin bittiği gün olarak bilinir ve tek geçim kaynağı toprak olan dönem insanları için yaşamaya devam edebilecek olmanın garantisi gibidir.
Hasat miktarlarından, bir sonraki yılı zor geçirecekleri belli olan çiftçiler, bu durumun yegane suçlularının, ölümlerinin ardından bir türlü huzur bulamayan ruhlar olduğuna inanırlarmış. Bu garip inanışa göre, cinayete kurban gidenler, dünyadaki işlerini tamamlayamadan ölenler ya da hayatlarını günahkar olarak geçirenlerin ruhları, her yıl yine 31 Ekim tarihinde dünyayı ziyarete gelerek insanları lanetliyorlarmış.
Cadılar Bayramı'nda giyilen 'korkunç' kıyafetlerin ve ilginç ev süslemelerinin aslı, bu geleneğe dayanır. Evlerinin dışına astıkları korkutucu figürlerin ve havanın kararmasıyla birlikte giydikleri korkunç maskeli giysilerin bu kötü niyetli ruhları korkutup kaçırmak gibi bir amacı varmış. Festival boyunca insanlar, yaklaşan kış aylarına hazırlık olması için kestikleri hayvanların kemiklerini de meydanlarda yaktıkları büyük ateşlere atıp yayılan kötü kokuların 'huzursuz ruhları' uzaklaştırmasına çabalıyorlarmış.

Görüntü Dökümü
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-Cadı kostümü giymiş gençler ile röportaj
-Gençlerin İstiklal Caddesinden yürümesi
-Gençlerin caddede yürüyenleri korkutmaya çalışması
-Gençleri gören turistlerin fotoğraf çekmesi
-Turistlerin gençler ile öz çekim yapması
-Genel ve yakın detaylar

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