İstiklal Caddesi'nin 2020 vizyonu açıklandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "İstanbul'un, Türkiye'nin kültür, turizm merkezi burası olacak. Beyoğlu'nu ve İstiklal Caddesi'ni buna hazırlıyoruz." dedi.

Yıldız, Beyoğlu Belediyesi'nin İstiklal Caddesi'ndeki 2020 vizyonunu Galatasaray Meydanı'nda açıkladı.

İstiklal Caddesi için yeni bir dönemin başladığını belirten Yıldız, ışıl ışıl, huzurlu, yeşil bir İstiklal Caddesi için hazırlık yaptıkları söyledi.

Yıldız, göreve geldikten sonra Beyoğlu ve İstiklal Caddesi için farklı kesimlerle görüşme yaptıklarını anlatarak, "Birçok esnafımızla da görüşerek onların da görüşlerini aldık. Bu zamana kadar bazılarını yaptık, bazılarını da yapmak için planlamalarımız devam ediyor." diye konuştu.

İstiklal Caddesi'nde bazı sorunlarının olduğunu altını çizen Yıldız, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi tabelayla ilgili bir düzenlemeydi. Burada kurumsal bir hassasiyet var. Bunu fazla zorlamadan İstiklal Caddesi'nin ruhuna uygun bir tabela düzenlemesi konusunu esnafımızla paylaştık. Diğer bir sorun da hanutçulardı. Onunla ilgili esnafımıza bizzat giderek, İstiklal Caddesi'nde hanutçuluğa müsaade etmeyeceğimizi esnafımızla paylaşarak kararlaştırdık. Ayrıca caddede zamansız çöpler bırakılıyor, bu da kötü görüntü, koku oluşturuyordu. Artık çöpler bir kabinle İstiklal Caddesi'ne 15 dakika süreyle bırakacaklar. O süre içerisinde belediyemizin araçları bunları alacak."