HABER

"İstiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 19:07 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: - "Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor. Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız" - "Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir çınara dönüşmüştür. İşte Dumlupınar, o çınarın yeni bir destanıdır"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkeye ve millete kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davalarının aynı kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir çınara dönüşmüştür. İşte Dumlupınar, o çınarın yeni bir destanıdır." dedi.

Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği kentte Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Kasapoğlu, Zafertepe'deki törende yaptığı konuşmada, 1071'de Sultan Alparslan'ın vatan kıldığı toprakların 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in büyük taarruz emriyle bir kez daha Türk yurdu olarak tescillendiğini söyledi.

30 Ağustos'un dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak kopmaz bir zincirin altın halkası olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"1071 Malazgirt ruhunu en son 15 Temmuz’da, Türkiye'nin bütün meydanlarında gördük. O ruhu hürmetle selamlıyoruz. Evet, 30 Ağustos bir var olma mücadelesidir. 30 Ağustos’tan bize yalnızca bir zafer değil, ibret ve ilham alınması gereken dersler de miras kalmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak siz sevgili gençlerimizin en önemli vazifesidir. Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor.

Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir çınara dönüşmüştür. İşte Dumlupınar, o çınarın yeni bir destanıdır."

Kasapoğlu, insanlığın vicdanı Türkiye'nin bütün saldırılara rağmen halen dimdik ayakta olduğunu ve daima ayakta kalacağını vurguladı.

- "Engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız"

Kasapoğlu, Türkiye'yi demokrasiyle, hukukla, adaletle ve merhametle ileri hedeflere taşımakta kararlı olduklarını dile getirdi.

"Türkiye'nin yükselişinden rahatsız olanların önümüze çıkarabileceği engellere karşı da uyanık ve dikkatli olacağız." diyen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Unutmayalım, bölgesinde ve dünyada söz sahibi, güçlü ve müreffeh bir Türkiye, bu coğrafya üzerinde çirkin emelleri olan bazı güçleri rahatsız ediyor. Dumlupınar’da topla, tüfekle vatanımızı işgale yeltenen emperyalist zihniyet, bugün de yine türlü yollarla üzerimize geliyor fakat Türkiye’yi mağlup edeceğini zannedenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve aziz milletimizin eğilmeyen başı sayesinde her seferinde hezimetle karşı karşıya kalıyor."

Kasapoğlu, konuşmaların ardından Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
20 yaşındaki Yaren, kazada öldü20 yaşındaki Yaren, kazada öldü
Karasu'da suyun rengi değişti, denize girmek yasaklandıKarasu'da suyun rengi değişti, denize girmek yasaklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu Kütahya

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Son dakika! Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde açıkladı: Geriye dönüş mümkün değil

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Zeynep Alkan; Ben sefaletin içinde yüzüyorum bir görseniz

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

Silinen mesajlarda pes dedirten ayrıntı! 'Kocam geliyor birazdan sana yazarım'

İlginizi Çekebilir

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in ailesinden tepki

Dünyanın gözü burada! Mehmetçik alarmda

Dünyanın gözü burada! Mehmetçik alarmda

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Diyarbakır'da hastaneyi karıştıran iddia! Hemşire, erkek diyetisyeni...

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Kemal Öksüz Ermenistan'da yakalandı!

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Fatih Portakal Instagram hesabından paylaştığı video ile olay yarattı! Arapapıştı Kanyonu...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

İstanbul Ataşehir’de polise taşlı saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Ortak çalışmalar yürütüyoruz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Öksüz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Kemal Öksüz açıklaması

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

1 ay sonra düğünü vardı! Yeşim Öğretmen'in acı sonu

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK duyurdu: Kuzey Irak'a hava harekatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.