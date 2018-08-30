"İstiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ülkeye ve millete kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davalarının aynı kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Bu mücadeleyi de Allah'ın izniyle kazanacağız. Malazgirt'te Alparslan'ın duası, Söğüt'te Osman Gazi'nin göğsünde yeşeren bir çınara dönüşmüştür. İşte Dumlupınar, o çınarın yeni bir destanıdır." dedi.

Kasapoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında geldiği kentte Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 96'ncı yıl dönümü etkinliklerine katıldı.

Kasapoğlu, Zafertepe'deki törende yaptığı konuşmada, 1071'de Sultan Alparslan'ın vatan kıldığı toprakların 1922'de Gazi Mustafa Kemal'in büyük taarruz emriyle bir kez daha Türk yurdu olarak tescillendiğini söyledi.

30 Ağustos'un dünden bugüne uzanan ve bugünden de ebediyete ulaşacak kopmaz bir zincirin altın halkası olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"1071 Malazgirt ruhunu en son 15 Temmuz’da, Türkiye'nin bütün meydanlarında gördük. O ruhu hürmetle selamlıyoruz. Evet, 30 Ağustos bir var olma mücadelesidir. 30 Ağustos’tan bize yalnızca bir zafer değil, ibret ve ilham alınması gereken dersler de miras kalmıştır. Bu mirasa sahip çıkmak siz sevgili gençlerimizin en önemli vazifesidir. Bugün ülkemize ve milletimize kasteden her türlü düşmanlığa karşı istiklal davamız aynı kararlılıkla sürüyor.