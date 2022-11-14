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İstiklal'deki patlama sonrası yeni gelişme! Artık oturulmayacak

14.11.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Taksim'de dün bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi ise yaralandı. Dünden itibaren yaya trafiğine kapalı olan İstiklal Caddesi bu sabah saatlerinde yeniden açılırken beton saksıların da bankları söküldü. Artık cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.

İstiklal'deki patlama sonrası yeni gelişme! Artık oturulmayacak

Dün Türkiye'yi sarsan bir hain bir saldırı gerçekleşti. Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 6 kişi öldü, 81 kişi yaralandı. Patlama sonrası peş peşe açıklamalar gelirken İstiklal Caddesi yaya trafiğine kapatıldı.

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BETON SAKSILARDAKİ BANKLAR SÖKÜLDÜ

İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı sonrası polisin incelemeleri sabah saatlerinde sona erdi. İstiklal Caddesi yeniden yaya trafiğine açıldı. Patlamanın olduğu yerdeki beton saksılar kaldırılarak polis bariyeri konuldu. İstiklal Caddesi üzerindeki diğer beton saksıların da bankları söküldü. Cadde üzerinde saksıların önünde oturulamayacak.

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İstiklal Caddesi bombalı saldırı taksim

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