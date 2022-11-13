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İstiklal'deki patlamadan sonra Bakan Yanık "Yüreğimiz gelen acı haberle yandı" diyerek duyurdu: Arkadaşımızı ve kızını kaybettik

13.11.2022 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberiyle kahroldu. Can kaybı ve yaralıların olduğu patlamanın ardından yapılan resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. 6 kişinin hayatını kaybettiği korkunç patlamadan sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da patlamaya ilişkin acı haberi duyurdu. "Yüreğimiz yandı" diyen Bakan Yanık, çalışma arkadaşları Yusuf Meydan'ı ve kızı Ecrin'i kaybettiklerini açıkladı. İşte detaylar...

İstiklal'deki patlamadan sonra Bakan Yanık "Yüreğimiz gelen acı haberle yandı" diyerek duyurdu: Arkadaşımızı ve kızını kaybettik

Akşamüstü saatlerinde İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nden gelen patlama haberi tüm Türkiye'de büyük bir panik yarattı. Ülkenin dört bir yanında gözler, İstanbul'dan gelecek haberlere çevrilirken korkunç patlamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği ve 81 kişinin yaralandığı duyuruldu. Peş peşe açıklamaların geldiği patlamanın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla çalışma arkadaşlarını ve kızını kaybettiklerini belirtti. İşte Bakan Yanık'ın o paylaşımı...

"YÜREĞİMİZ GELEN ACI HABERLE YANDI"

Bakan Yanık paylaşımında "Yüreğimiz İstanbul'daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin'i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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"BU KALLEŞ SALDIRIYI LANETLİYORUM"

Bakan Yanık açıklamasının devamında "Bir baba ve kızının hayatını kaybetmesine neden olan bu kalleş saldırıyı lanetliyorum.
Devlet olarak tüm imkanlarımızla hayatını kaybeden kardeşlerimizin ailelerinin ve yaralılarımızın yanındayız.
Birlik ve beraberliğimizi bozmaya hiçbir şer odağının gücü yetmeyecek." dedi.

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