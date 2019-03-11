HABER

İstiklal Marşı 98 yaşında

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 13:23 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır. Çünkü istiklalimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyeceğiz. Asla demokratik, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır. Çünkü istiklalimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyeceğiz. Asla demokratik, sosyal hukuk devleti olan Cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Torun, İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98. Yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Savaşı şehitlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anarak, şunları kaydetti:

"Kurtuluş Savaşı'nda büyük Atatürk'ün önderliğinde yoktan var olan, cumhuriyetini kuran ulusumuz dün olduğu gibi bugün de özgürlüğünden vazgeçmeyecek, iradesini tek bir kişiye teslim etmeyecektir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu şu dönemde, istiklal mücadelesinde ödenen bedellerin büyüklüğü unutulmadan, bizlere armağan edilen destansı bir mücadelenin umudunu, İstiklal Marşımızın her dizesini kalbimizin derinliklerinde hissetmeye devam edeceğiz. Ülkemizin her türlü sorununu çözeceğiz, her türlü zorluğun üstesinden geleceğiz."

Torun, "İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi bu millet sonsuza kadar bir kez daha İstiklal Marşı yazmayacaktır. Çünkü istiklalimizi ve özgürlüğümüzü asla kaybetmeyeceğiz. Asla demokratik, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Bakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladıBakan Gül, 'Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni açıkladı
Mansur Yavaş: O makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınızMansur Yavaş: O makama gelse hangi biriniz derdinizi anlatacaksınız
Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Gazi Mustafa Kemal Atatürk istiklal marşı Mehmet Akif Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum

'Yavrumuzu gözlerinden öpüyorum ama...'

Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.