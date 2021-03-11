HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulülünün 100. yılı

İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulülünün 100. yılı

11.03.2021 22:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulülünün 100. yılı

Bu sene İstiklal Marşı'nın 100. yılı. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşı, Türk milleti için bağımsızlığı temsil ediyor. Büyük bir anlamı olan İstiklal Marşı'nın 100. yılı bu yıl çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. İşte, İstiklal Marşı'nın kabulü ile ilgili bilgiler!

1921 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100. yılı çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milleti için zaferi çağrıştıran İstiklal Marşı aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını da ifade ediyor. İşte, İstiklal Marşı'nın kabulu ile ilgili detaylar...

İSTİKLAL MARŞI NASIL KABUL EDİLDİ?

Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Savaşı’nın milli bir ruh içerisinde kazanılmasını sağlayabilmek amacı ile Maarif Vekaleti tarafından bir güfte yarışması düzenlenmiştir.

Kazanana para ödülü verilecek olması nedeni ile Mehmet Akif Ersoy başlangıçta yarışmaya katılmak istememiştir. Ancak, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı ile Türk Ordusu için bir şiir yazmıştır.

724 şiir arasında yapılan elemelerin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart tarihinde, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı büyük bir coşku ve alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şiirinin Türk milletinin eseri olduğunu ifade ederek şiirlerini topladığı Safahat’a dahil etmemiştir.

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Akif’in baba adı Fatih anne adı ise Emine Cemile’dir. Babası kendisine Rağıf ismini vermiş olsa da, Ersoy’a yakın çevresi tarafından Akif denilmekte idi. Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda Nuriye isminde bir de kız kardeşi vardı.

Mehmet Akif Ersoy 4 yaşındayken Fatih’teki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde okul hayatına başladı. İki yıl sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti ve aynı yıl babasından Arapça öğrenmeye başladı.

Mehmet Akif’in babası yazları Emin Paşa’nın çocuklarına ders veriyordu. Bu sayede Emin Paşa’nın çocukları ile arkadaş oldu. Ersoy 1882 yılında ilköğretimini tamamladı ve Fatih Merkez Rüştiyesi’ne başladı. Aynı dönemde Fatih Camii’nde verilen İran Edebiyatı derslerine de katıldı.

Lise eğitimine Mülkiye’nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek bölümüne geçti. Ancak, babasının vefatı ve evlerinin yanması nedeni ile okul hayatı yarım kaldı. Ersoy daha sonra sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi’ne geçti. Ersoy’un şiire olan ilgisi ise bu dönemde başladı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı Artvin'de sular çekilince yerleşim yerleri ortaya çıktı
Galata Kulesi'nde muhteşem görüntülerGalata Kulesi'nde muhteşem görüntüler
Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?Benzinli motor çalışma prensibi nedir, nasıl çalışır?
Anahtar Kelimeler:
istiklal marşı Mehmet akif Ersoy

En Çok Okunan Haberler

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Yaşlı adamın yardımına komşuları koştu

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf!

Çift vajinalı kadından çok ilginç itiraf!

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

Sosyal medya bunu konuşuyor! Denizde binlerce iPhone buldular

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

İstiklal Marşı'nı kim neden yazdı? Neden yazıldı?

İstiklal Marşı'nın yazılma nedeni

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

İbrahim Kalın'dan S-400 açıklaması

Son Dakika: 482 kilo eroin, 65 kilo metamfetamin ele geçirildi

482 kilo eroin, 65 kilo da metamfetamin ele geçirildi

Beylikdüzü'nde korkunç olay! 16. kattan düşen düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Korkunç olay! 16. kattan düşen düşen 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

Galata Kulesi'nde muhteşem görüntüler

Bakan Soylu'yu isyan ettiren kaza: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı

Bakan Soylu'yu isyan ettiren kaza: 16 kişilik arabada 26 kişi vardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.