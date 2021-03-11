İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulülünün 100. yılı

1921 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100. yılı çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milleti için zaferi çağrıştıran İstiklal Marşı aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını da ifade ediyor. İşte, İstiklal Marşı'nın kabulu ile ilgili detaylar...
İSTİKLAL MARŞI NASIL KABUL EDİLDİ?
Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Savaşı’nın milli bir ruh içerisinde kazanılmasını sağlayabilmek amacı ile Maarif Vekaleti tarafından bir güfte yarışması düzenlenmiştir.
Kazanana para ödülü verilecek olması nedeni ile Mehmet Akif Ersoy başlangıçta yarışmaya katılmak istememiştir. Ancak, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı ile Türk Ordusu için bir şiir yazmıştır.
724 şiir arasında yapılan elemelerin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart tarihinde, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı büyük bir coşku ve alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şiirinin Türk milletinin eseri olduğunu ifade ederek şiirlerini topladığı Safahat’a dahil etmemiştir.
MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?
Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da doğmuştur. Mehmet Akif’in baba adı Fatih anne adı ise Emine Cemile’dir. Babası kendisine Rağıf ismini vermiş olsa da, Ersoy’a yakın çevresi tarafından Akif denilmekte idi. Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda Nuriye isminde bir de kız kardeşi vardı.
Mehmet Akif Ersoy 4 yaşındayken Fatih’teki Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde okul hayatına başladı. İki yıl sonra Fatih İbtidaisi’ne geçti ve aynı yıl babasından Arapça öğrenmeye başladı.
Mehmet Akif’in babası yazları Emin Paşa’nın çocuklarına ders veriyordu. Bu sayede Emin Paşa’nın çocukları ile arkadaş oldu. Ersoy 1882 yılında ilköğretimini tamamladı ve Fatih Merkez Rüştiyesi’ne başladı. Aynı dönemde Fatih Camii’nde verilen İran Edebiyatı derslerine de katıldı.
Lise eğitimine Mülkiye’nin İdadi bölümünde başladıktan sonra yüksek bölümüne geçti. Ancak, babasının vefatı ve evlerinin yanması nedeni ile okul hayatı yarım kaldı. Ersoy daha sonra sivil veterinerlik okulu olan Baytar Mektebi’ne geçti. Ersoy’un şiire olan ilgisi ise bu dönemde başladı.