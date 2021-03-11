İstiklal Marşı nasıl kabul edildi? İstiklal Marşı'nın kabulülünün 100. yılı

1921 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen İstiklal Marşı'nın 100. yılı çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı ve Türk milleti için zaferi çağrıştıran İstiklal Marşı aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını da ifade ediyor. İşte, İstiklal Marşı'nın kabulu ile ilgili detaylar...

İSTİKLAL MARŞI NASIL KABUL EDİLDİ?

Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Savaşı’nın milli bir ruh içerisinde kazanılmasını sağlayabilmek amacı ile Maarif Vekaleti tarafından bir güfte yarışması düzenlenmiştir.

Kazanana para ödülü verilecek olması nedeni ile Mehmet Akif Ersoy başlangıçta yarışmaya katılmak istememiştir. Ancak, Maarif Vekili Hamdullah Suphi’nin ısrarı ile Türk Ordusu için bir şiir yazmıştır.

724 şiir arasında yapılan elemelerin sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi 12 Mart tarihinde, Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı İstiklal Marşı büyük bir coşku ve alkışlar eşliğinde kabul edilmiştir. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı şiirinin Türk milletinin eseri olduğunu ifade ederek şiirlerini topladığı Safahat’a dahil etmemiştir.