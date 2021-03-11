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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

11.03.2021 22:18 | Son Güncelleme:
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İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel Galata Kulesi'nde gösteri

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yıldönümü nedeniyle Galata Kulesi'nde video mapping gösterisi yapıldı. İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının da seslendirildiği gösteri ilgiyle izlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı nedeniyle özel bir gösteri hazırladı. Türklerin Orta Asya'dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlerin görüntüleri 'mapping show' yöntemiyle Galata Kulesi'ne yansıtıldı. Müzik ve lazer gösterisi eşliğindeki gösterimin sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan'ın sesinden İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtası da okundu.
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Vatandaş ve turistlerin ilgiyle izlediği görsel şovda, Türklerin Orta Asya'dan Anadolu'ya gelişi, Malazgirt Savaşı, İstanbul'un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz darbe girişiminden görüntüler yer alırken, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Mehmet Akif Ersoy, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir'in fotoğrafları da kullanıldı. (DHA)
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