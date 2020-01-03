HABER
  4. İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti

İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 20:33 | Son Güncelleme

İstiklal Marşı'nı duyan hakem maçı durdurunca tüm stattakiler saygı duruşuna geçti

Amasya'da liseler arası futbol müsabakaları oynanırken sahaya yakın bir okulda İstiklal Marşı'nın okunduğunu fark eden hakem maçı durdurunca, hakem, futbolcular ve seyirciler saygı duruşuna geçip İstiklal Marşı okudu.

Amasya Belediyesi Spor Tesisleri'nde oynanan liseler arası futbol karşılaşmaları kapsamında Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi ile Merzifon Mithatpaşa Mesleki Ticaret Lisesi arasında oynanan maçta finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.

Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi öğrencisinin penaltı atışı sırasında hakem Ömer Karakaya, tesislerin yakınında bir okulda İstiklal Marşı okunduğunu fark edince penaltı atışını durdurdu.

Hakem Karakaya'nın yanı sıra futbolcular ve seyirciler saygı duruşuna geçti. İstiklal Marşı'nın bitmesiyle oyunu tekrar başlatan Karakaya, futbolculardan ve seyircilerden alkış aldı.

Maçın sonunda Amasya 12 Haziran Anadolu Lisesi rakibini 5-4 yenerek finallere katılmaya hak kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok Hepsi çığlıklarla dışarı koştu! Çıplak yılbaşı partisinde büyük şok
Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendiÇorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi
Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olayYer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amasya hakem istiklal marşı maçı durdurdu

En Çok Okunan Haberler

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

Başörtüsünü çıkarıp boşanmıştı! Flaş karar

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

'Yeni haftayla birlikte' deyip uyardılar! Şiddetli geliyor

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

Trump'tan saldırı sonrası ilk açıklama

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İran Büyükelçisi'nden flaş açıklama: Sevinçleri uzun sürmeyecek

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

İzmir'de kanlı pusu! Korkunç dakikalar kameraya böyle yansıdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Son dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'a seyahat uyarısı

Deniz 30 metre çekildi, balıkçı tekneleri ortada kaldı

Yer: Marmaraereğlisi! Her yıl aynı tarihlerde aynı olay

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldüren babaya 12 yıl hapis cezası

Kızını taciz eden kişiyi çekiçle öldürmüştü! Cezası belli oldu

MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen Harun Çelik tutuklandı

MİT Arnavutluk'ta yakalamıştı! Yeni gelişme

Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezası onandı

Ahmet Altan ile ilgili karar verildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

Kanal İstanbul protokolünün iptali istemiyle açılan dava reddedildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.