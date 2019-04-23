İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudular

Çankaya Sağırlar Spor Kulübü ile Ankara Sağırlar ve İşaret Dili dernekleri üyesi gençler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında işaret diliyle İstiklal Marşı okudu.

Atakule'de düzenlenen etkinlikte dernek üyesi 31 işitme engelli genç, işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra kendilerini dinlemeye gelen çocuklar için bando eşliğinde şarkılar çaldı.

Çankaya Sağırlar Spor Kulübü Derneği Başkanı Nihat Kihtir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinlikle işitme engelli çocuklar için farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Kihtir, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de Anıtkabir'de İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okuduklarını belirterek, "Burada farklı olan tek şey, bandoyla canlı müzik eşliğinde senkron tutturarak söylememiz." ifadelerini kullandı.

İşitme engelli gençlerle 15 gün önceden çalışmaya başladıklarını belirten Kihtir, "İstiklal Marşı'nın ruhu bizi her zaman motive etti ve gururulandırdı. Ayrıca şehitlerimiz ile Atamız her zaman bizim ruhumuzdaydı. Notalar sadece aracı oldu." dedi.

Kihtir, gelecek yıl Anıtkabir'de etkinlik yapmayı planladıklarını belirterek, "Bu kez hedefimiz 5 bin kişi. Konuşabilen, duyabilen ve gönlüyle hissedebilen herkesin katılacağı işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okumak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

