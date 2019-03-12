İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yıl dönümü

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Üsküdar İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) konferans salonunda düzenlenen konferansa İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Kadıköy Kaymakamı Dr. Mustafa Özarslan, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ile öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.

Yılmaz, 12 Mart 1921 tarihinin önemli bir tarih olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çok anlamlı bir gün. Biz bu vesileyle bugün burada hem milli marşımızın şairi, İslam şairi Mehmet Akif’i ve onun yakın arkadaşı ve talebesi, Muallim Mahir İz’i aynı anda analım ve tanıyalım istedik. Devirlerin, zamanların şahitleri vardır. Şehitleri vardır ve şairleri vardır. Hem Mehmet Akif”in yaşadığı dönem hem de Mahir Hocamızın şahitlik ettiği zaman bu coğrafya için, ülkemiz için Orta Doğu ve İslam alemi için acıların yaşandığı, sancıların yaşandığı, göz yaşlarının sel olduğu, ümitsizliklerin yaşandığı bir dönemdir. O devre şahitliğini, şehitlerden aldığı ruhla yansıtan, şairane üslubu ile anlatan Mehmet Akif hem İstiklal Marşı'nda hem Çanakkale Şehitleri Şiiri'nde hatta Safahat’ının tamamında bu döneme şahitliğinin en güzel örneklerini bize sunmaktadır. Mehmet Akif duygularını dininden, inancından, değerlerinden alan bir İslam şairi, bir gönüller kahramanıdır. O hayatı boyunca inandığı gibi dosdoğru olmayı hayatında en ön plana koymuştur."

Müftü Yılmaz'ın konuşmasının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa İsmet Uzun, Mehmet Akif Ersoy ve Mahir İz'in hayatı ve eserleri hakkında konferans verdi.

