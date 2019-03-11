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“İstiklal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dönümü kutlu olsun”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 15:15 | Son Güncelleme

Milli mücadeledeki azim ve kararlılığımızı anlatan İstiklal Marşımızın 98.

Milli mücadeledeki azim ve kararlılığımızı anlatan İstiklal Marşımızın 98. yıl dönümüyle ilgili yazılı bir açıklama yapan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Milletimizin milli mücadeledeki azmini, kararlılığını ve kahramanlığını anlatan en büyük eser olan İstiklal Marşımızın 98. yıl dönümü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Akif Ersoy ve aziz şehitlerimizle gazilerimiz olmak üzere, bu mücadelede var olan tüm milletimizi saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

“İstiklal Marşı milli mücadeleyi en iyi anlatan eserdir”
İstiklal Marşımızın bağımsızlığımızın sembolü olduğuna dikkati çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yurdumuz işgal altındayken ordumuzun moralini yükseltmek, bu yaşanan zor günleri gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen marş yarışmasında Mehmet Akif Ersoy’un yazdığı şiir birinci seçildi. O şiir 12 Mart 1921’de 1.TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edildi. Asırlar boyunca hiçbir millet ya da devletin boyunduruğu altında yaşamamış olan milletimizin içindeki bağımsızlık mücadelesini en iyi anlatan marş İstiklal Marşımızdır. Her okuduğumuzda bizi yeniden heyecanlandıran, milli duygularımıza tercüman olan İstiklal Marşı bağımsızlığımızın sembolüdür. Ulusal marşımızı sonsuza dek her zaman her yerde gururla ve onurla okumaya devam edeceğiz. Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu duygularla İstiklal Marşımızın kabulünü kutluyor, marşımızı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy’u, besteleyen Osman Zeki Üngör’ü saygıyla anıyorum” şeklinde konuştu.

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