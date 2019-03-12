HABER

İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: - "İstiklal Marşı, diriliğini ve muhtevasındaki manayı halen korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir" - "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bu millete her güçlük karşısında İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "İstiklal Marşı, diriliğini ve muhtevasındaki manayı halen korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir." dedi.

Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, mazisi, misyonu ve yetenekleri itibarıyla mümtaz bir topluluk olan Türk milletinin boyunduruk altına alınmaya çalışıldığı, vatanın işgal edildiği bir dönemde İstiklal Marşı ihtiyacının hasıl olduğunu hatırlattı.

Bu amaçla açılan yarışmaya katılmadığı halde Burdur milletvekili ve döneminde "İslam şairi" namıyla tanınan Mehmet Akif Ersoy'un kaleme aldığı İstiklal Marşı'nın, 12 Mart 1921'de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildiğini ve o günden bugüne milletin gururla okuduğu bir metin olduğunu belirten Şentop, "Kabulünün 98. yıl dönümünü andığımız İstiklal Marşı, milli mücadele ruhunun özeti, bağımsız bir gelecek iradesinin ön sözü olmak üzere bir istiklal manifestosuna, bir hürriyet beyanına ihtiyaç duyulan bir devrin ürünü olmakla birlikte diriliğini ve muhtevasındaki manayı halen korumakta, milletimize rehber olmayı sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Şentop, İstiklal Marşı'nın, tarihe yön veren bir milletin vazifelerini anlatması, karşılaştığı güçlükleri aşabilecek ruhu içermesi, yolunu çizmesi, yönünü tayin etmesi ve dara düştüğünde ihtiyaç duyduğu kudreti devşirmesi açısından başta gençler olmak üzere herkes için önemli dersler içerdiğini vurguladı.

Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde yürütülen milli mücadele sayesinde mağlup edilen işgal hareketinin, bugüne kadar farklı kisvelerle Türk milletine musallat olma çabasını sürdürdüğüne işaret eden Şentop, şunları kaydetti:

"Her ortaya çıkışında karşısında aziz ve şerefli milletimizi bulan bu işgal teşebbüslerinin sonuncusu olan 15 Temmuz darbe girişimi de yine ezelden beri hür yaşamış, hiçbir çılgının kendisine zincir vurmasına müsaade etmemiş, yurduna alçakları uğratmamaya yeminli, okunan ezanları varlığının temeli saymış ve hayasızca akınları durdurmak için gövdesini siper eden milletimiz tarafından alt edilmiştir.

Hakk'a tapan milletin istiklalini, hür yaşamış nazlı bayrağımızın hürriyetini, bağımsız kalma iradesini ve milli mücadele neferlerinin azametli gayretini hatırlatan İstiklal Marşı'nın kabulü vesilesiyle Birinci Meclis'in gazi heyetini ve milletimizin büyük Türkiye davasına emek vermiş her bir ferdini hayırla yad ediyorum.
Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.
Allah bu millete her güçlük karşısında İstiklal Marşı ruhuyla hareket etmeyi nasip etsin."

PARTNERMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntülerMalezya kralını tahtan indiren +18'lik görüntüler
Enerji Bakanı Dönmez: "Dün birçok şey hayaldi, hamdolsun bugün gerçekleşti”Enerji Bakanı Dönmez: "Dün birçok şey hayaldi, hamdolsun bugün gerçekleşti”
Bakan Kasapoğlu: Yol yapması gerekenler çukur kazarak halka ihanet ettiBakan Kasapoğlu: Yol yapması gerekenler çukur kazarak halka ihanet etti
Anahtar Kelimeler:
12 mart 1921 İslam şairi İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü TBMM Başkanı Mustafa Şentop

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

800 AK Partili istifa ederek CHP'ye geçti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İş adamı villasında ölü bulundu

İş adamı villasında ölü bulundu

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Mahir Ünal: Dolar 5 liranın altına da düşecek

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerine peşkeş çekiliyor

'Birilerine peşkeş çekiliyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beylikdüzü'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

Bakan Koca açıkladı! Sağlık vadisi geliyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı! Dokunulmazlığı kaldırılacak mı?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında fezleke hazırlandı!

Elfin Tataroğlu, o sözleri duyunca Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'yi terk etti

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.