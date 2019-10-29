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İstiklal Marşı’nın on kıtasını ezbere okudu, gözyaşlarına boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 19:45 | Son Güncelleme

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96.

Denizli’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümünü kutlamalarında İstiklal Marşı’nı ezbere okuyan 10 yaşındaki Ayşe Naz Tekeli isimli öğrencinin gözyaşları duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. “Vatanım için okudum” diyen küçük Ayşe’nin bu sözleri yürekleri ısıttı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yıldönümünü dolayısıyla düzenlenen yürüyüş, Bayramyeri Meydanı’ndan bando takımı eşliğinde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son buldu. Yürüyüşe, Vali Hasan Karahan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, milletvekilleri, protokol ve vatandaşlar da katıldı. Yürüyüşün son bulmasının ardından kutlamalar bando takımının çeşitli marşlar çalmasıyla devam etti. Birbirinden renkli görüntülerin ortaya çıktığı kutlamalarda coşkulu anlar yaşandı.

“Vatanım için, vatandaş olmak için okudum”
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile 10 yaşındaki Ayşe Naz Tekeli İstiklal Marşı’nın on kıtasını duygu dolu anlarla sahnede okudu. Duygu dolu anlar yaşadığını ve çok heyecanlı olduğunu anlatan Tekeli, “Bayrağımı sallarken heyecanlanıyorum, ne yapacağımı şaşırıyorum. Aslında heyecanlandım ama ’vatanım için’, vatandaş olmak için okudum bunu. Ezbere on kıtasını biliyordum. 29 Ekim’de okumayı çok istiyordum, okudum” dedi.

"Onunla gurur duyuyorum"
Tekeli ’nin annesi Serap Tekeli, “Etkinlikler çok güzel, bayramı yaşıyoruz gün boyu etkinlikler devam etti, yürüyüşlere katıldık. Dün akşam fener alayına katıldık Yenişehir’de, çok güzel çok memnunuz. Başkanlarımız canla, başla çalışıyorlar, vatana, millete hayırlı evlat olmaları için elimizden geleni yapıyoruz, onunla gurur duyuyorum. Bu konuda çok mutluyum” ifadeleri ile belirtti.

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