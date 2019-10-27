HABER

İstiklal Mücadelesi’nin şehit kadınları için deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnıyı taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Dünya dalış rekortmeni Derya Can, Çanakkale Savaşları ve İstiklal Mücadelesinde şehit olan kadınlar için Çanakkale Yat Limanı’nda tüpsüz bir dalış gerçekleştirerek, deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını taşıdı.Derya Can’ın anlamlı dalışını çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti.

Dünya dalış rekortmeni Derya Can, Çanakkale Savaşları ve İstiklal Mücadelesinde şehit olan kadınlar için Çanakkale Yat Limanı’nda tüpsüz bir dalış gerçekleştirerek, deniz altında 100 kilo ağırlığındaki kağnı arabasını taşıdı.
Derya Can’ın anlamlı dalışını çok sayıda vatandaş ilgiyle takip etti. Dalış öncesi tezahüratlarla rekortmen sporcuya moral veren Çanakkaleliler, bol bol fotoğraf çekerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Tüpsüz dalış gerçekleştirerek deniz altındaki 100 kilogram ağırlığa sahip kağnı arabasını metrelerce çeken Derya Can, daha sonra Türk bayrağı ile su yüzüne çıkarak halka asker selamı yolladı. Alkışlar arasında denizden çıkarak tebrikleri kabul eden milli sporcu, bu tür bir dalışın daha önce dünyanın hiçbir yerinde yapılmadığını vurgulayarak, Guiness Rekorlar Kitabı’na girmek için gerekli başvuruyu yapacaklarını dile getirdi.

“Aynı zamanda Guiness dünya rekoru”
Dalış sonrası basın mensuplarına bir açıklamada bulunan ve “Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinde birçok kadın şehidimiz oldu ama birçoğunun ismini hepimiz unuttuk” diyerek sözlerine başlayan Derya Can, “Şerife Bacı vardı. 9 aylık bebeği ile cepheye mühimmat taşırken karda donarak öldüler. Biz de ondan esinlenerek bu dalışı yaptık. İstiklal Mücadelesinde şehit olan tüm kadınlarımız için bu dalışı yaptık. Suyun altında 100 kiloluk bir kağnı arabası taşıdım. Gerçekten çok zordu. Ama onların yaşadığı zorlukların yanında bizim yaşadığımız zorluklar gerçekten önemli değil. Kağnı arabasını kaç metre taşıdığımı daha sonra ölçeceğiz. Aynı zamanda Guiness dünya rekoru bu. Dünyada daha önce hiçbir şekilde yapılmamış bir dalış. Bunu tescilleteceğiz. Bu rekoru da kırmış olduk bugün. Anlamlı bir rekor oldu benim için” şeklinde konuştu.
Açıklamalarının sonunda ‘Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklere de asker selamı yollayan Derya Can, “Kalbimiz onlarla. Onlar var olduğu için biz nefesimizi alıyoruz ve tutuyoruz” dedi.

PARTNERİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyorİnsülin direncine neden oluyor, kadınları daha çok etkiliyor
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret ettiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ankara Kitap Fuarı’nı ziyaret etti
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “24 Kasım’da öğretmene şiddet ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı”Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: “24 Kasım’da öğretmene şiddet ile ilgili yasal düzenleme yapılmalı”
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Aylar sonra bir ilk! Bu halinden eser yok

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

Paris Hilton’un Cadılar Bayramı partisinde kostüm giymeyi unuttular

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

28 Ekim resmi tatil mi?

28 Ekim resmi tatil mi?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tel Abyad'da bombayla tuzaklanan otomobil imha edildi

MSB paylaştı: Bomba yüklü araç böyle imha edildi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

AA Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen yeri görüntüledi

Üniversite öğrencisi trafikte dehşeti yaşadı!

Maganda dehşeti! Defalarca aracına vurdu

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Kuzey Kore'den ABD'ye 'sabrımız taşıyor' mesajı

Son dakika! İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.