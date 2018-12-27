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"İstiklal Şairi" Kahire'de anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 23:46 | Son Güncelleme

Mehmet Akif Ersoy vefatının 82'nci yılında, hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Mısır'da anıldı

KAHİRE (AA) - İstiklal Marşı'nın yazarı milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 82'nci yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen programla anıldı.

"İstiklal Şairi"nin hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Mısır'daki anma programına Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, Ticaret Müşaviri Mehmet Güneş, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Koordinatörü Muhammed Akçay, El-Ezher Üniversitesi Türkçe Bölümü Başkanı Dr. Hazem Sayed ve diğer davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmasını yapan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, Mehmet Akif'in Türk ve Mısır kültür çevrelerindeki yerini ve değerini anlattı.

Maslahatgüzar Eruygur da Mehmet Akif'in şahsiyeti ve eserlerinin değerinin altını çizerek, onu anmanın önemine dikkati çekti.

"Büyük Şair'in Mısır Yılları" isimli çalışmasını sunan Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Yakup Civelek, Akif'in Mısır'da yaşadığı yıllarla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Milli şairin yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen değerlerinden hiç vazgeçmediğini vurgulayan Civelek, Akif'in güçlü kişiliğinin yeni nesil için örnek olması gerektiğini söyledi.

El-Ezher Üniversitesi Türkçe Bölüm Başkanı Dr. Hazem Sayed ise konuşmasında Mısır halk dilinde (ammice) Türk imajını anlattı.

Programın ardından hat, ebru ve tezhip sanatlarıyla süslenmiş Akif'in şiirlerinin yazıldığı eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
İstiklal Şairi Kahire Mehmet Akif Ersoy

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