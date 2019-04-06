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İstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı'nda gazi olan İstiklal Madalyası sahibi dedesi Ali Basar'ın mezarını yaptırmak için destek bulamadı.

İstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istedi

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı'nda gazi olan İstiklal Madalyası sahibi dedesi Ali Basar'ın mezarını yaptırmak için destek bulamadı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuran Basar, yönetmelik engeline takıldı.
Karamürsel ilçesi Hayriye Mahallesi'nde oturan Oktay Basar, Kurtuluş Savaşı yıllarında 8 yıl savaşan ve 4 yıl da hazır kıta bekleyen dedesi Ali Basar'ın mezarını yaptırmak için Karamürsel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvurdu. İnşaatlarda çalışan ve maddi durumunun olmadığını belirten Oktay Basar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne yönlendirildi. 1977 yılında 90 yaşında hayatını kaybeden dedesinin İstiklal Madalyası sahibi olduğunu belirten Oktay Basar'ın başvurusunu inceleyen müdürlüğe bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü tarafından gönderilen yazılı cevapta ise, ilgili yönetmelik gereği müdürlük tarafından sadece şehit mezarlarının inşa edildiği, bakım ve onarımının yapıldığı bildirildi.
Dedesinin 12 yıl askerlik yaptığını belirten Oktay Basar, "Dedem Saraybosna'dan geliyor buraya. 8 yıl bilfiil, 4 yıl da hazır kıta bekleme olarak toplam 12 yıl askerlik yapmış dedem. Kendisi İstiklal Madalyası sahibi. Dedem öleli 42 sene olmuş. Ben de dedemin mezarının yapılmasını istedim. Mezarlık kayboldu, gitti. Burada, köyümüzde bir toprak kayması oldu. Öyle olunca, mezarların çoğu kayboldu. Dedemin mezarından bir eser kalmadı" dedi.
Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yardım istediğini anlatan Basar, "Ben zaten gerekli yerlere başvurumu yaptım. Valiliğe bağlı Gaziler ve Şehitler Birimi var. Onların bir yönetmeliğinde İstiklal gazilerinin mezarlarının yapılmasıyla ilgili bir hüküm yokmuş. Öyle bir mecburiyet yokmuş. Benim dedem zaten şehit değil ki, benim dedem gazi olmuş. Ben İstiklal gazimizin bir mezarının yapılmasını istedim sadece. Onu da yönetmelikte böyle bir şey olmadığı için yapamayacaklarını söylediler. Biz de tamam dedik. Ondan sonra bir gazi ve şehit yakınları derneği başkanını aradım. O da bize, 'Biz böyle bir şey yapamayız. Böyle çok gazimiz var. Biz hangisinin mezarını yaptıralım. Onlar zaten bizim kalbimizde yaşıyor' dediler. Kalbinde yaşıyor da, sen ne yapıyorsun? Kalpte yaşatmakla olmuyor ki. Gel, bir ilgilen. Durumumuz yok, dedemin mezarının yapılması lazım. Bir İstiklal gazisinin dahi mezarı yapılamıyorsa daha söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

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İstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istediİstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istediİstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istediİstiklal Savaşı gazisi dedesinin mezarının yapılması için destek istedi

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