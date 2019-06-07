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İstiklal Sergisi’ne Eminönü’nde rekor ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 13:19 | Son Güncelleme

Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal sergileri bayram boyunca büyük ilgi gördü - Tarihinin en kalabalık gününü yaşayan İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi, bayramın ikinci günü 10 bin 214 ziyaretçi ağırladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası Müzesi’ndeki İstiklal Sergisi’nin günlük ziyaretçi sayısı bayramda 10 bini aştı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, Milli Mücadele’nin 100. yılı vesilesiyle, İstanbul Eminönü’ndeki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal sergileri bayram boyunca büyük ilgi gördü.

12 yıllık tarihinin en kalabalık gününü yaşayan İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi, bayramın ikinci günü 10 bin 214 ziyaretçi ağırladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ve İş Bankası’nın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, mücadelenin isimsiz kahramanları olan Anadolu insanını saygı ve minnetle anmak üzere hazırlanan sergiler, çok sayıda belge, fotoğraf, film ve objeyle ziyaretçilerini 100 yıllık bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

- Savaşın seyrini belirleyen haritalar görülebiliyor

Savaşa dair askeri objeler, o dönem kaleme alınmış günlükler ve notların yer aldığı sergilerde, savaş sırasında hazırlanmış ve savaşın seyrini belirleyen haritalar ile cephelerde komuta kademeleri arasındaki emirler de görülebiliyor.

Verilen mücadele İstiklal sergilerinde, "On Yıllık Savaş", "Mütareke ve İşgal", "Direniş ve Kuvayı Milliye", "Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa", "Hukuk ve Taarruz", "İstiklal ve Cumhuriyet" olmak üzere 6 bölümde anlatılıyor.

İstanbul Eminönü ve Ankara Ulus’ta açılan İstiklal sergileri yıl sonuna kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.

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İktisadi Bağımsızlık Müzesi Türkiye İş Bankası Müzesi

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