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İstiklal Yolu Çankırı'da yeniden canlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 20:00 | Son Güncelleme

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz: - "İstiklal Yolu Parkı, milli mücadele döneminde silahların cepheye ulaştırılmasının önemini anlatmak ve milli birlik, beraberlik ruhu ile her türlü engelin üstesinden gelineceğini hatırlatmak açısından önem taşıyor"

Çankırı'da, Kurtuluş Savaşı'nda silahların cepheye ulaştırıldığı İstiklal Yolu'nun anlatılacağı tematik parkın yapımı tamamlandı.

Çankırı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Abdulhalik Renda Mahallesi'nde 16 bin 840 metrekarelik alana yapılan İstiklal Yolu Parkı'nda, ziyaretçilere İstiklal Yolu'nun önemi anlatılacak.

Parkta, İstiklal Yolu'nu çağrıştıran kağnı arabası, bilgilendirme panoları, çakıl taşlarıyla döşeli yürüyüş yolu gibi alanlar yer alıyor.

Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu Limanı'ndan Ankara'ya uzanan en güvenli güzergahın İstiklal Yolu olduğunu söyledi.

Park yapımına bir yıl önce başladıklarını belirten Boz, "Vatanı uğruna baş koyan aziz kahramanları yad etmek için bir yıl önce yapımına başlanan İstiklal Yolu Parkı çalışmalarını tamamladık. Resmi açılışını yakın zamanda gerçekleştireceğiz. " dedi.

Boz, parkın şehrin imajına da katkı sağlayacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstiklal Yolu Parkı, milli mücadele döneminde silahların cepheye ulaştırılmasının önemini anlatmak ve milli birlik, beraberlik ruhu ile her türlü engelin üstesinden gelineceğini hatırlatmak açısından önem taşıyor. Hem parkın taşıdığı anlamı nesillere aktarmak hem de vatandaşlar için şehrin ortasında güzel bir dinlenme alanı oluşturmak istedik."

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Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz İstiklal Yolu Parkı

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