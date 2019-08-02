HABER

"İstiklal Yolu'nun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

TUREB, Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'yla ilgili müdürlüğün Kastamonu'ya kurulmasını talep etti - TUREB sözcüsü Cem Dilimel: - "Bu yolun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır. Hepsinin ismi Şehit Şerife Bacı ile ölümsüzleşmiştir"

Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneğince (TUREB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'yla ilgili müdürlüğün Kastamonu'ya kurulması talep edildi.

Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı, Kurtuluş Savaşı'nda cephelere silah ve erzakların taşındığı İnebolu, Kastamonu ve Ankara hattında bulunuyor.

İnebolu-Küre-Seydiler-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara güzergahında yer alan milli park, 3 il, 7 ilçe ve 21 köy olmak üzere 31 yerleşim merkezinden geçiyor.

TUREB tarafından Kurşunlu Han'da düzenlenen toplantıda dernek adına açıklamayı okuyan Cem Dilimel, İstiklal Yolu Milli Parklar Müdürlüğünün Kastamonu’ya kurulmasını istediklerini söyledi.

Dilimel, "Milli mücadeledeki İstiklal Yolu'nun başındaki en zorlu etapların bulunduğu il Kastamonu'dur ve bu yolda yürüyenler fedakar bir o kadar da kahraman Kastamonu halkıdır. Bu yolun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır. Hepsinin ismi Şehit Şerife Bacı ile ölümsüzleşmiş, kahramanlıklarına anıtlar dikilmiş bu yol üzerinde İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Ankara'ya heykelleri dikilmiştir. Kahramanlıkları ağıtlara, türkülere konu olmuştur." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstiklal Yolu'nun 44. İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı olarak onaylandığını hatırlatan Dilimel, müdürlüğün yönetim kadrosunun oluşturulması ve idari binalar için yer belirleme çalışmalarının yakın tarihte netlik kazanacağını anlattı.

Dilimel, şunları söyledi:

"Bu yolun İnebolu, Kastamonu, Şerife Bacı, kahraman Kastamonu halkı, Ersizler Dere köyü, İstiklal Savaşı'nın kazanılmasında topyekun sınıf ve yaş farkı olmadan, Kastamonu insanının gösterdiği fedakarlıklar ile İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı Müdürlüğünün ilimiz sınırları içinde oluşturulması için fazlasıyla yeterlidir. Tarih buna şahittir. Sayın Cumhurbaşkanımız bizler şehitler ve evliyalar diyarı, vatanına ve devletine sonsuz bağlı Kastamonu halkıyız. Ecdadımızdan miras kalan, geleceğimize aktarmaktan mutluluk ve şeref duyduğumuz 44. İstiklal Yolu Tarihi Parkı olarak onaylamanızdan onur duyduk ve bunun idari müdürlüğünü ilimize vererek bu kahraman milleti bir kez daha onurlandırmanızı Şehit Şerife Bacı adına talep ediyoruz."

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Bıçaklar bayrama hazırlanıyorBıçaklar bayrama hazırlanıyor
Mansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaretMansur Yavaş’tan Ekrem İmamoğlu’na ziyaret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstiklal Yolu İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı KASTAMONU Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneği

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Emeklilere bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 'Galoş' eleştirisi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Bir banka daha faizleri indiriyor

Bir banka daha faizleri indiriyor

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İfadeleri ortaya çıktı! Aşiret kararı alınmış

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

İDO'nun Büyükçekmece-Bursa seferleri başladı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı, cenazeye Erdoğan da katıldı

Prof. Dr. Emin Işık son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'de yolcu otobüsü alev aldı! Ölü ve yaralılar var

Bakan Kurum'dan son dakika Salda Gölü açıklaması

Salda Gölü'yle ilgili yeni gelişme

Haydarpaşa Garı'ndaki arkeolojik kazılarda bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Antalya'da nem oranı yüzde 80'e ulaştı

O kent nem bulutlarıyla kaplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.