"İstiklal Yolu'nun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır"

Turizm Endüstrisi İşletmecileri Birliği Derneğince (TUREB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'yla ilgili müdürlüğün Kastamonu'ya kurulması talep edildi.

Türkiye genelindeki 44. milli park olarak kayıtlara geçen İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı, Kurtuluş Savaşı'nda cephelere silah ve erzakların taşındığı İnebolu, Kastamonu ve Ankara hattında bulunuyor.

İnebolu-Küre-Seydiler-Kastamonu-Ilgaz-Çankırı-Kalecik-Ankara güzergahında yer alan milli park, 3 il, 7 ilçe ve 21 köy olmak üzere 31 yerleşim merkezinden geçiyor.

TUREB tarafından Kurşunlu Han'da düzenlenen toplantıda dernek adına açıklamayı okuyan Cem Dilimel, İstiklal Yolu Milli Parklar Müdürlüğünün Kastamonu’ya kurulmasını istediklerini söyledi.

Dilimel, "Milli mücadeledeki İstiklal Yolu'nun başındaki en zorlu etapların bulunduğu il Kastamonu'dur ve bu yolda yürüyenler fedakar bir o kadar da kahraman Kastamonu halkıdır. Bu yolun kahramanları bu toprakların kadınlarıdır. Hepsinin ismi Şehit Şerife Bacı ile ölümsüzleşmiş, kahramanlıklarına anıtlar dikilmiş bu yol üzerinde İnebolu, Kastamonu, Çankırı ve Ankara'ya heykelleri dikilmiştir. Kahramanlıkları ağıtlara, türkülere konu olmuştur." diye konuştu.