"İstikrar devam ederse Türkiye, kendi savunma şemsiyesini kısa sürede kuracaktır"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır." dedi.

Kurtulmuş, kentteki bir otelde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ve Hemşehri Dernekleri Buluşması"nda yaptığı konuşmada, 69 yıllık çok partili siyasi hayatta Türkiye için her seçimin demokrasinin biraz daha ileriye gittiği seçim olduğunu kaydetti.

Türkiye gibi iddialı bir ülkede siyaset yapmanın zorluklarına değinen Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Bu memlekette siyaset yapmak için iddia, irade ve ahlakın olması gerekiyor. İddia, iradesi ve ahlakı olmayan bir siyaset Türkiye'yi taşıyamaz. Türkiye olarak büyük bir iddiaya sahip olmak durumundayız. İddiamız nedir? Yeniden güçlü, büyük Türkiye olmak. Başkasına muhtaç bir Türkiye değil, kendi ayakları üzerinden dikilen bir Türkiye. Şimdi görüyorsunuz S-400 krizini. Benim savunmaya ihtiyacım var. Kilis'e adam bombaya atıyor, insanlarımız ölüyor. Benim savunma şemsiyesine ihtiyacım var. Sen ver. Vermez. Ben o zaman Ruslar'dan S-400'ü alacağım. Alamazsın. 'Eğer alırsan, ambargo mamborgo' diyor. Lafı başka şekilde dolaştırıyor. Sen Amerika isen biz Türkiye'yiz. Sana bakarak hizaya gelecek asla değiliz. Allah nasip eder bu istikrar böyle devam ederse Türkiye, Allah'ın izniyle kendi savunma şemsiyesini önümüzdeki çok kısa sürede kuracaktır. Benim ne sana ne S-400'lere ihtiyacım olmayacaktır. Ama kusura bakma bunun kararı verecek olan Türkiye'dir. Avrupa Birliğine bakıyorsunuz. Avrupa Birliği diyor ki 'Türkiye ile müzakereleri askıya alırız. Türkiye ile müzakere yapılmamalıdır.' Biz Türkiye olarak hazırız. Masa bütün dosyalarımızı hazır bir şekilde getiririz. Bütün fasılları açtığınız da konuşmaya hazırız ama kusura bakmayın parmağınızı sallayarak Türkiye'ye terbiye etme üslubuyla herhangi bir şey yapamazsınız. Biz Avrupa Birliğinin bekleme salonunda tek ayak üstünde bekletilecek bir ülke değiliz. Siz Avrupa Birliği iseniz biz Türkiye'yiz."