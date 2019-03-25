"İstikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerimizi kuracağız"

KOCAELİ (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Türkiye, Allah'ın izniyle göreceksiniz, çok yakın bir zamanda, bu istikrar devam etsin kendi füze savunma sistemlerini kuracak. Başkasına, ne Patriotlara ne S400'lere ihtiyaç olmadan kendi göbeğini kendisi kesecektir." dedi.

Bir dizi program için Kocaeli'ye gelen Kurtulmuş, İzmit ilçesinde esnaf ziyareti yaptı, çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelip AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Azize Sibel Gönül'e destek istedi.

Kurtulmuş, daha sonra tramvayla gittiği İzmit ilçesindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi'nde, 31 Mart yerel seçimlerinde ilk defa oy kullanacak gençlerle buluştu.

Gençlere siyasi tecrübelerini aktaran ve başarılı olmaları konusunda çeşitli tavsiyelerde bulunan Kurtulmuş, AK Parti olarak en büyük ideallerinin yeniden, büyük ve güçlü Türkiye'yi kurmak olduğunu belirtti.

- "En büyük zenginliğimiz gençlerdir"

Türkiye'nin sıradan bir ülke olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye, başkalarının önünde oradan oraya savrulan, iradesi olmayan, iddiası olmayan bir ülke olamaz. Dolayısıyla Türkiye'nin çok güçlü olması lazım. Türkiye'nin güçlü olması, sadece yüksek teknolojiye sahip olması, sadece çok iyi harp sanayisinin olması, çok iyi ekonomisinin olmasından ibaret değildir. Bu ülkenin en önemli gücü topu, tüfeği, ekonomisi değil, en önemli gücü milletinin ideallerine inanması, geçmişiyle bağlı olan, kökleriyle bağlı olan inanç sahibi, mefkure sahibi çalışkan ve güçlü gençlerdir. En büyük zenginliğimiz sizlersiniz." diye konuştu.