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"İstikrar ve güvenliğin sürdürülebilmesi için yapılacak birçok görev var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 22:27 | Son Güncelleme

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih: - "İstikrarın ve güvenliğin sürdürülebilir olabilmesi için yapmamız gereken birçok görev önümüzde duruyor"

BAĞDAT (AA) - Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terörün üstesinden geldiklerini ancak ülkede istikrar ve güvenliğinin sürdürülebilir olabilmesi için yapmaları gereken birçok görev bulunduğunu söyledi.

Başkent Bağdat'ta bir otelde Irak'ın İngiliz işgaline karşı başkaldırısını simgeleyen "20'nci Devrim" dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

Salih, burada yaptığı konuşmada, savaş trajedilerinden ibret almış bir ülke olduklarını belirterek, "Başımıza gelenler, bize, halklar ve bölgemizin ülkeleri arasındaki barışa, adalete, kardeşliğe ve iş birliğine katkı sunacak asıl taraf olma sorumluluğunu yüklüyor." dedi.

Berhem Salih, Iraklıların savaşın getirdiği felaketlerin acısını çektiğini ve üzerlerine düşenin "savaşa hayır" demek olduğunu dile getirdi.

İster Irak'ı ister kardeş ve komşu ülkeleri korumak amacıyla olsun, savaştan kaçınmak için tüm çabalarını kardeş ve komşu ülkelere yoğunlaştırmaları gerektiğini vurgulayan Salih, "Terörizmin üstesinden geldik. Köy ve kentlerimizi kurtardık ancak istikrarın ve güvenliğin başarılı, daimi ve sürdürülebilir olabilmesi için yapmamız gereken birçok görev önümüzde duruyor." diye konuştu.

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