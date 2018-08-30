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İstikrarsız Fiyatlar Kuyumcuları Tedirgin Ediyor

30.08.2018 13:48 | Son Güncelleme

Dövizle birlikte artan altın fiyatları kuyumcuları tedirgin ediyor. Kuyumcular, sattıkları ürünlerin yerine yenisini koyana kadar fiyatların artmasından şikayetçi. Kuyumcular, mevcut ortamda ayakta kalma savaşı veriyor

İstikrarsız Fiyatlar Kuyumcuları Tedirgin Ediyor

‘Şu anda sizinle sohbet ederken bile fiyatlar yükseliyor.’ Diyarbakır’ın Tarihi Kuyumcular Çarşısı’ndaki bir kuyumcu, son zamanlardaki fiyat dalgalanmasının etkisini bu sözlerle özetliyor. Çarşı günü öğle saatlerinde kalabalıklaşıyor. Birçok kişi çarşıya girip çıkıyor. Ancak alışveriş yapan sayısı oldukça az. Döviz kurlarındaki artış ve istiktikrarsızlık, kuyumcuları olumsuz etkiliyor.

Kuyumcular, anlık fiyat artışları nedeniyle zarar ediyor. Çarşının en eski esnaflarından Seyfettin Mutlu, sattıkları ürünleri yerine koyamadıklarını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Mutlu, “Fiyatlardaki artışın bize faydası yok. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz zamanında. Örneğin 215 liraya altın sattım 225’e alıp yerine koymam lazım. Aradaki fark 10 lira. Günde bir kiloya 10 bin lira zam geliyor. Türkiye tarihinde böyle bir şey yoktur. Mal alabiliyoruz ama yenisini almaya gidene kadar 10 lira zam oluyor. Müşteriyle sohbet ederken fiyat artıyor. Elimizde mal var ama değerlendiremiyoruz. Kuyumculardan güçlü olan ayakta kalır güçsüz olan kapatır” dedi.

50 yıla yakın süredir kuyumculuk sektöründe çalışan Cevat Akıncı ise kötü bir dönem geçirdiklerini söyledi. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Akıncı, fiyat artışının bir çok olumsuz etkisi olduğuna dikkat çekerek, ”Yükseliş aslında bizim aleyhimizedir, sirkülasyon olmuyor. Herkes alamıyor, alım gücü çok düştü. Bir çeyrek altın 400 TL oldu, kimse alıp düğüne hediye götüremiyor. Böyle olunca alışveriş durur. Şu anda atölyeyi çalıştıramıyoruz. Malı sattık, daha almadan yükseliyor. Makas açıldı bundan dolayı zarar ediyoruz. Birinci körfez savaşı ve sonraki iki krizde benzer bir durum oldu. 50 yıldır bu sektördeyim ilk olarak savaş zamanında böyle oldu. O dönemde sattığımız malı alamadığımız için satış yapmıyorduk. Şimdi de aynı durumdayız. Bu gidişle burada da kapatanlar olur” şeklinde konuştu.

400 kuyumcunun bulunduğu Diyarbakır’da birçok kuyumcunun durumu aynı. Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Akkul, fiyatlardaki istikrarsızlığın sektöre zarar verdiğini söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Akkul, “Altının yükselmesi kuyumcuların avantajına değil. Bizim sektörde istikrar çok önemlidir. Gerek yükseliş gerek düşüş aleyhimizedir. Örneğin bir bilezik satıyorsunuz, 240 TL ancak alırken o paraya alamıyorsunuz. Bundan dolayı esnaflarımız zarar etti. Düştüğünde de aynı şekildedir. İniş çıkışlar esnafların aleyhinedir. Sirkülasyon da azalıyor. Fiyat yüksekken almak isteyenler, fiyatın düşmesini bekliyor. Bozmak isteyen ise biraz daha yükselmesini bekler. Yani ne alan var ne satan” şeklinde konuştu.

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