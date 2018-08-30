İstikrarsız Fiyatlar Kuyumcuları Tedirgin Ediyor

‘Şu anda sizinle sohbet ederken bile fiyatlar yükseliyor.’ Diyarbakır’ın Tarihi Kuyumcular Çarşısı’ndaki bir kuyumcu, son zamanlardaki fiyat dalgalanmasının etkisini bu sözlerle özetliyor. Çarşı günü öğle saatlerinde kalabalıklaşıyor. Birçok kişi çarşıya girip çıkıyor. Ancak alışveriş yapan sayısı oldukça az. Döviz kurlarındaki artış ve istiktikrarsızlık, kuyumcuları olumsuz etkiliyor.

Kuyumcular, anlık fiyat artışları nedeniyle zarar ediyor. Çarşının en eski esnaflarından Seyfettin Mutlu, sattıkları ürünleri yerine koyamadıklarını söyledi. Amerika’nın Sesi’ne konuşan Mutlu, “Fiyatlardaki artışın bize faydası yok. Sattığımız malı yerine koyamıyoruz zamanında. Örneğin 215 liraya altın sattım 225’e alıp yerine koymam lazım. Aradaki fark 10 lira. Günde bir kiloya 10 bin lira zam geliyor. Türkiye tarihinde böyle bir şey yoktur. Mal alabiliyoruz ama yenisini almaya gidene kadar 10 lira zam oluyor. Müşteriyle sohbet ederken fiyat artıyor. Elimizde mal var ama değerlendiremiyoruz. Kuyumculardan güçlü olan ayakta kalır güçsüz olan kapatır” dedi.