İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

Körfezdeki denizanası istilası bazı vatandaşlara havanın ısınmasından dolayı olduğunu düşündürse de gerçek çok farklı çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ağdacı, denize azot ve fosfor girdiği olduğu için kirlilik nedeniyle çoğaldığını söyledi.

İzmit Körfezi'nde denizanası istilası

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde binlerce denizanası sahili kapladı. Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, denizanası istilasının kirlilik göstergesi olduğunu, denize azot ve fosfor girdisi olduğu için denizanalarının çoğaldığını söyledi.

Gölcük Değirmendere sahilinde vatandaşlar, deniz kıyısını kaplayan denizanalarını görünce şaşkınlık yaşadı. Körfezdeki denizanası istilasının sebebini, bazı vatandaşlar artan hava sıcaklığından dolayı deniz suyunun ısınmasına bağlarken, uzmanlar ise kirlilikten kaynaklandığını söyledi.

Denizanası artışının kirlilikten kaynaklandığını söyleyen Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Sait Ağdacı, şunları söyledi:

'KİRLİLİKTEN KAYNAKLANIYOR' "Kirliliğin göstergesi azot ve fosfor girdisi olduğu için deniz anaları çoğalıyor. Aslında Mayıs ve Haziran gibi deniz analarının sayısı artar. Fakat bu artış kirlilik nedeniyle meydana geliyor. İlerleyen dönemlerde de su yüzeyinde alg patlamasına neden olacak ve denizin yüzeyi renk değiştirecektir"