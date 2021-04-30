İstilacı çöl çekirgesi uyarısı: Türkiye'ye gelebilir

Prof. Dr. Ali Satar, geçen günlerde Suriye'nin başkenti Şam'da görülen çöl çekirgelerine ilişkin açıklama yaptı. Prof. Dr. Satar, çöl çekirgelerinin güney rüzgarlarıyla Suudi Arabistan'dan Irak'a, Irak'tan da Suriye'ye geçtiğini söyledi. Çöl çekirgelerinin normal güzergahlarının Suudi Arabistan, İran, oradan Pakistan ve Hindistan ile Çin olduğunu, şu an görülen bölgelerde beklenmediklerini anlatan Prof. Dr. Ali Satar, çekirgelerle ilgili Suriye'de etkili bir mücadele yapılmadığı takdirde bu durumun Türkiye için de bir tehdit oluşturma olasılığının olduğunu ifade etti.

'HAVA OLAYLARININ DEĞİŞİMİYLE TAŞINMA OLASILIKLARI VAR'

Prof. Dr. Ali Satar, Suriye'deki çekirgelerin hava değişimiyle Türkiye'ye ulaşabileceğini ifade ederek, "Buraya gelmez diyoruz ama böyle hava olaylarının değişimiyle taşınma olasılığı var. Eğer orada mücadele yapılmazsa tabi ki alana yayılacaktır, yer bulacaktır. Oradan da sürülerin oluşması beklenir. Ülkemiz için şu an için çok büyük bir tehlike olduğunu düşünmüyorum ama bizim yerel türler var. Bunların gözlemlenmesi lazım. Bizim sahaya inmemiz lazım. Alanlarda artış varsa tabi ki biz önce biyolojik mücadeleyi öneriyoruz. Daha sonra ilaç mücadelesi olması lazım ama çöl çekirgelerinde böyle bir durum olmuyor. Bir anda milyonlarca, milyarlarca çekirge bir anda bir yerlere ulaşabiliyor. Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Küçük bir grup olduğu söyleniyor. Dolayısıyla bizim her zaman tetikte olmamız lazım. Türkiye'ye gelse bile çok küçük bir grup gelecektir. Çekirgeler rüzgarla kalkıyorlar. Güney rüzgarları burada çok etkili. Onlarla taşınıyorlar, rüzgarla hareket ediyorlar" diye konuştu.