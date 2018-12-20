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'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

Hatay'da Asi Nehri'nin kent merkezinden geçen bölümünde su yüzeyini kaplayan, 10 gün önce de belediye ekipleri tarafından temizlenen su sümbülleri, yağışlı havayla birlikte yeniden ortaya çıktı.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerini su sümbülleri kapladı. Suda yetişip gelişen, suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu belirlenen su sümbüllerinin temizlemesi için belediye ekipleri çalışma başlattı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, 10 günlük çalışmayla büyük oranda su sümbüllerini temizledi. Bitkiler, kamyonlarla çöp depolama alanına kamyonlarla götürülüp, burada imha edildi.

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Ancak, bir süredir devam eden yağışlı hava nedeniyle su sümbülleri tekrar nehri kapladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, son derece yayılıcı ve istilacı bir bitki olan su sümbüllerinin yağışlar nedeniyle yeniden ortaya çıktığını söyledi. Öksüz, nehir üzerinde birikerek hem görüntü, hem de çevre kirliliğine neden olan su sümbüllerinin temizlik çalışmalarına hava koşullarının elverişli olmasıyla yeniden başlayacaklarını belirtti.

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Kaynak: DHA

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