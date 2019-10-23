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İstimlak nedeniyle boşaltılan köyün mezarlığı taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 15:04 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde istimlak edilen Çalcağıl köyü mezarlığında bulunan mezarlar, tek tek Emet Mezarlığı’na naklediliyor.

Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde istimlak edilen Çalcağıl köyü mezarlığında bulunan mezarlar, tek tek Emet Mezarlığı’na naklediliyor.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Emet Bor İşletmesi sahasında kalan Çalcağıl köyü istimlak edilerek boşaltıldı. İşletme tarafından köyde yıkım çalışmaları devam ederken köy mezarlığı, işletme ve Emet Belediyesi'nce yapılan protokol ile Emet İlçe Mezarlığı'na naklediliyor. Emet Jandarma, sağlık ekipleri ve din görevlileri nezaretinde açılan ve ailelerin de hazır bulunduğu mezarlardan çıkarılan mevtalar, Emet Belediyesi ekiplerince hazırlanan özel tabut, mezar taşları ile birlikte ilçe mezarlığına götürülüyor. Cenazelerin çıkarılması ve defini sırasında din görevlilerince dini vecibeler yerine getiriliyor.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve diğer yetkililer, çalışmaları yakından takip ediyor. Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, 27 hanede yaklaşık 60 kişilik köyün boşaltıldığını ifade ederek, "Maden sahasında kalan 27 hanede yaklaşık 60 kişi bulunan köyümüzde dinamitle yapılan çalışmalar yüzünden birçok ev kullanılamaz hale gelmişti. Köyde yaşayan vatandaşlarımızın tamamına yakını köyü boşaltmıştı. Köy mezarlığımızda bulunan mevtaları da ilçe mezarlığımıza defnediyoruz. Nakil işlemlerinde kolluk kuvvetlerimiz ve din görevlilerimizle beraber, ailelerimizin de nezaretinde çalışmalar yapıyoruz. Kısa sürede mezarda bulunan tüm mevtalarımızın ilçe mezarlığına defnini büyük bir titizlikle tamamlayacağız. Mezarlıkta bulunan ağaçları da özel ağaç sökme makinaları ile şehrimizde belirleyeceğimiz bir alana dikecek ve ismini Çalcağıl hatıra ormanı koyacağız" dedi.

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