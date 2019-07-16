İstinaf, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını karara bağladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan olaylara ilişkin yerel mahkemece 99 sanığa verilen hapis cezaları ile 44 sanık hakkında verilen beraat hükümlerini yasaya uygun buldu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'nin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan ve 34 kişinin şehit edildiği olaylara ilişkin İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan 143 sanıklı davaya yönelik istinaf başvurularını karara bağladı. Ceza dairesince hazırlanan 132 sayfalık kararda, 143 kişi "sanık", 292 kişi ve kurum "katılan", 147 kişi de "müşteki" olarak yer aldı. Ceza Dairesinin kararında, yerel mahkemenin kurduğu hükme karşı Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı, Maliye Hazinesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile sanıklar ve avukatları, müştekiler ve Cumhuriyet Savcılığı'nın istinaf başvurusunda bulunduğu belirtildi. - 34 vatandaş şehit edilmişti

Ceza dairesinin kararında, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünün önemli bir aşamasını oluşturan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ve bu köprüye sanıkların araçlarla intikal ettikleri zaman diliminde meydana gelen dava konusu olaylar anlatıldı. 15 Temmuz 2016 günü Maltepe 2. Zırhlı Tugay Komutanlığından, Kuleli Askeri Lisesinden ve Yalova Hava Meydan Komutanlığından gelen askeri araçlar ve kamu araçları ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen sanıkların, Anadolu-Avrupa istikameti Anadolu ayağında bulunan gişeler kısmından yolu trafiğe kapattıkları belirtilen kararda, darbe teşebbüsünün planlı bir parçasını gerçekleştirmek üzere hareket eden sanıkların geldikleri yol güzergahı üzerinde kendilerine direnen ve uyaran vatandaşları ve bazı kamu görevlilerini darbettikleri, hürriyetlerini kısıtladıkları aktarıldı. Ceza Dairesinin kararında, sanıkların darbeye karşı direnen vatandaşların bir kısmını ateşli silahlarla öldürmeye teşebbüs ettikleri, vatandaşların bir kısmını şehit ettikleri, kamuya ve kişilere ait araçlara zarar verdikleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan bu olaylar neticesinde 32 sivil vatandaş ile 2 polis memuru olmak üzere toplam 34 vatandaşın şehit olduğu hatırlatıldı.

Silahlarla yapılan atışlar ve top atışları nedeniyle birçok vatandaşın yaralandığı ve kasten öldürmeye teşebbüs suçuna maruz kaldığı vurgulanan kararda, çok sayıda sivil şahsa ait araca, kamu araçlarına ve binalarına zarar verildiği, 2 kolluk görevlisinin hürriyeti kısıtlama suçuna maruz kaldığı ifade edildi. Ceza Dairesinin kararında, şunlar kaydedildi: "Yargılamayı yapan ilk derece mahkemesince sanıkların suça konu eylemlerinin zaman ve yer belirtilerek, isnat olunan fiiller sanıklarla illiyet bağı kurulmak suretiyle ayrı ayrı değerlendirildiği, eylemlerin sübutu hukuka uygun delillere göre tayin ve tespit edildiği, sanıkların konum ve eylemlerine göre cezalarının belirlendiği görülmekle, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf başvurularında ileri sürülen nedenler yerinde görülmemiş olmakla istinaf başvurularının esastan reddine karar verilmiştir."

Kararda bu kapsamda, aralarında davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 99 sanık hakkında verilen mahkumiyet hükümlerinin yasaya uygun bulunduğu belirtildi. - 44 sanık hakkındaki beraatler de onandı Ceza Dairesinin kararında, bir asteğmen ve 43 er hakkında ilk derece mahkemesinin verdiği beraat ve ceza verilmesine yer

olmadığına ilişkin kararda da usule veya esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde veya işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu anlaşıldığından istinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdüğü nedenlerin yerinde görülmediği gerekçesiyle istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği bildirildi. Dava kapsamında tutuklu olan ve istinaf başvurusu ile birlikte tahliye talebinde bulunan 99 sanık hakkında verilen ceza miktarlarına göre taleplerinin reddedildiği belirtilen kararda, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamının kararlaştırıldığı bildirildi.

- Yerel mahkemenin kararı İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Temmuz 2018'de verdiği kararında, aralarında tutuklu sanıklar eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın da bulunduğu 72 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı. Mahkeme heyeti, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 22 sanığa 17 yıl altışar ay, 5 sanığı da onbeşer yıl hapis cezasına çarptırmıştı. - Şehitlere yönelik eylemler Şehitler Abdullah Tayyib Olçok ve Erol Olçok'a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz, ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Darbe girişiminde şehit olan Akın Sertçelik’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İsrafil Koçum'u ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Askeri Çoban’ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’ya ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti.

Şehit Ayşe Aykaç’a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’ı ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Burhan Öner’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve İsrafil Koçum’un, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmişti. Mahkeme, şehit Cemal Demir’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’yı, şehit Cengiz Hasbal’a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’ı, şehit Çetin Can’ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabir Gür ve Sait Özkahya’yı, şehit Kemal Ekşi’ye yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Hamza Yıldız’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Şehit Kemal Tosun’a yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, şehit Köksal Kalmir’e yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’yı, şehit Lokman Oktay’ı "kasten öldürme" suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahyayı, şehit Mehmet Karaaslan’ı "kasten öldürme" suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür’ü ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etmişti. Mahkeme, şehit Mahmut Çoşkunsu’yu "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahyayı, Mehmet Yılmaz’ı ve Muhammet Ambar’ın şehit edilmesine ilişkin de "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan’ı ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Darbe girişimi sırasında şehit olan Mustafa Kaymakcı’ya yönelik "kasten öldürme" suçundan Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’ya, şehit Münür Alkan’a yönelik aynı suçtan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Faruk Gençel, Feyzullah Canlı, Feyzullah Tan, Hamza Yıldız, Muhammet Arslanoğlu, Muhammet İlter, Murat Tam, Ozan Tarık Dizer, Sabri Gür ve Soner Yılmaz’a, şehit Onur Ensar Ayanoğlu’na yönelik "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk, Sabri Gür ve Sait Özkahya’ya ağırlaştırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Şehit Onur Kılıç'ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür, şehit olan Recep Büyük’ü "kasten öldürme" suçundan Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş, şehit Recep Gündüz’ü "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Sabri Gür ve Hamza Yıldız, şehit Salih Alışkan’a yönelik "kasten öldürme’’ suçundan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme heyeti, şehit Samet Uslu’yu "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan ve Sabri Gür'e, şehit Sevgi Yeşilyurt’a yönelik aynı suçtan sanıklar Turgay Ödemiş ve Ahmet Taştan’a, şehit Yılmaz Ercan’ı "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Sabri Gür, Sait Özkahya, Mahir Çubuk, Gazi Odacı, Abdullah Sibirlioğlu, Ahmet Bayram, Arif Sun, Emre Pehlivan, Enes Karaduran, Kağan Karalürt, Mehmet Furkan Yavuz, Muhammed Aziz Kaçar, Sefa Güzel, Selahattin Kılıç, Seyit Alp Herdem’e, şehit Timur Aktemur’u "kasten öldürme" suçundan sanıklar Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, Mahir Çubuk ve Sait Özkahya’ya ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Şehitler Barış Efe, Batuhan Ergin, Mehmet Ali Kılıç, Muharrem Kerem Yıldız, Şenol Sağman, Şeyhmus Demir'i "kasten öldürme" suçundan sanıklar Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş, altışar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. - En rütbeli iki sanığa 35'er kez ağırlaştırılmış müebbet Mahkeme heyeti böylece davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ı "anayasayı ihlal" ve "kasten öldürme" suçlarından toplam 35'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.