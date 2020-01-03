İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), yazar Ahmet Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından ilk derece mahkemesince verilen toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bir internet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 2 ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Altan'ın avukatınca yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru nitelendirildiği vurgulanan kararda, bu nedenlerle Ahmet Altan'ın avukatınca yapılan istinaf başvurusunun esastan reddedildiği kaydedildi.

Ceza dairesinin oy birliğiyle verdiği karar, Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere alındı.