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  4. İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu

İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 17:27 | Son Güncelleme

İstinaf, Ahmet Altan'ın cezasını uygun buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), yazar Ahmet Altan'a "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret etmek" suçlarından ilk derece mahkemesince verilen toplam 5 yıl 11 ay hapis cezasını hukuka uygun buldu.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, bir internet sitesinde yayımlanan yazısında kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 2 ayrı suçtan 5 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum edilen Ahmet Altan'ın avukatınca yapılan istinaf başvurusunu karara bağladı.

Ceza Dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararında, yerel mahkemenin hükmünde usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde bir eksiklik olmadığı belirtildi.

İspat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu ve eylemin doğru nitelendirildiği vurgulanan kararda, bu nedenlerle Ahmet Altan'ın avukatınca yapılan istinaf başvurusunun esastan reddedildiği kaydedildi.

Ceza dairesinin oy birliğiyle verdiği karar, Yargıtaya temyiz yolu açık olmak üzere alındı.

- Yerel mahkemenin kararı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 28 Şubat 2018'de verdiği kararında, yazar Ahmet Altan'ın "www.haberdar.com" isimli internet sitesinde yayımlanan "Ezip geçmek" adlı makalesinde kullandığı ifadelerle Diyarbakır/Sur, Şırnak/Cizre ve Mardin'de silahlı terör örgütü PKK'nın şehir savaşı stratejisi için kullandığı "hendek kazma" eylemlerini masumane göstermeye çalıştığını belirtilmişti.

Mahkeme, sanık Altan'ı ''silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Yerel mahkeme, Ahmet Altan'ı, dava konusu yazıda Cumhurbaşkanı'nın şeref ve saygınlığını küçük düşürücü ifadeler kullandığı gerekçesiyle de "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezasına mahkum etmişti.

Sanık Ahmet Altan, toplamda 5 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Altan hapis cezası istinaf

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