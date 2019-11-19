İstinaf, darbe davasında cezaları uygun buldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetleri ile dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin yerel mahkemece sanıklara verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerinin yerinde olduğuna karar verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Harp Akademileri Komutanlığındaki darbe faaliyetlerine ilişkin karar verilen davada yapılan istinaf başvurularını hükme bağladı.

Ceza dairesinin dosya üzerinden yaptığı incelemenin ardından verdiği kararda, yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin bir aykırılığın bulunmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Bu nedenle tarafların yaptığı istinaf başvurularının reddine karar veren daire, dava kapsamında tutuklu bulunan 112 sanığın bu hallerinin de devamını kararlaştırdı.

- Yerel mahkemenin kararı