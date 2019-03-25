İSTANBUL (AA) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezaları onadı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 17 Nisan 2018'de karara bağlanan FETÖ'nün İstanbul'daki "ana darbe" davasında 14 sanığa verilen hapis cezalarına ilişkin yapılan istinaf başvurularını karara bağladı.

Ceza dairesinin kararında, yerel mahkemenin kararında usul ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde her hangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtildi.

Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği cezaların da kanuni bağlamda uygulandığı belirtilen kararda, bu nedenle yapılan istinaf başvurularının esastan reddine karar verildiği belirtildi.

Ceza dairesi, tutuklu sanıkların bu hallerinin de devamını kararlaştırdı.

Ceza Dairesinin bu kararıyla, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin İstanbul'daki "ana darbe" davasında tüm sanıklara verilen hapis cezaları onanmış oldu.