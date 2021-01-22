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İstinaf, Gezi davasındaki beraat kararlarını bozdu

22.01.2021 16:56 | Son Güncelleme:
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Gezi Parkı davasında Osman Kavala dahil dokuz sanık hakkında verilen beraat kararları istinaf mahkemesi tarafından bozuldu.

İstinaf mahkemesi, Gezi Parkı davasında, Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu dokuz sanık hakkında verilen beraat kararlarını bozdu. İstinaf, dosyanın yeniden incelenmek üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verdi. İstinaf mahkemesinin kararı oy birliğiyle alındı.

İstanbul 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi, Şubat 2020'de sanıklar Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Hakan Altınay, Çiğdem Mater, Osman Kavala, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında beraat kararı vermişti.

Ayrıntılar geliyor...

DW / CÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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