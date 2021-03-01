İstinaf, Kara Havacılık Komutanlığı darbe davasında verilen kararı hukuka uygun buldu

Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Genelkurmay Başkanlığı ile MİT binası dahil Ankara’da birçok noktayı ateş altına alınan helikopter pilotlarının yargılandığı Kara Havacılık Komutanlığı davasında yerel mahkemenin verdiği kararı hukuka uygun buldu.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 152 sanık hakkında açılan davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mayıs 2019’daki duruşmasında sanıklar hakkındaki hükmünü açıklamıştı. Mahkeme, 56 sanığa "anayasal düzeni ihlal", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "mala zarar verme" suçlarından 1 ile 29’ar kez arasında ağırlaştırılmış müebbet hapis ve değişen yıllarda süreli hapis cezası verdi. 18 sanığı müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, 45 sanığı 6 yıl 3 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapse mahkum etti. 31 sanık beraat ederken, 2 sanığın dosyasının ayrılması kararlaştırıldı.

Bazı sanıklar ve avukatları, mahkeme kararına itiraz ederek istinafa başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, dosya incelemesini tamamladı. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği hükmü hukuka uygun bularak itirazları reddetti.

