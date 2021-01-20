HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu

İstinaf Mahkemesi, Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu

20.01.2021 14:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu.

İstinaf Mahkemesi, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Ahmet Kural hakkındaki kararı bozdu. Kural, yerel mahkemede yeniden hakim karşısına çıkacak.
Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla Gençoğlu’nu darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 22 Nisan 2019 tarihinde “hakaret”, “yaralama” ve “tehdit” suçlarından toplamda 1 yıl 4 ay 20 gün hapse çarptırılmıştı.
Yerel mahkeme olan İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararının ardından taraf avukatları dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi dosya üzerindeki incelemesini tamamladı. İstinaf başvurularını kabul eden Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak dosyayı hüküm kurulmak üzere yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Daire, dosyanın basit yargılama usulü yönünden yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunduğunu, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçları yönünden mevcut delillerin değerlendirilmesinde zorunluluk olduğunu ve olay yerinde keşif yapılması gerektiğini gerekçe gösterdi.

Sıla’nın avukatından yazılı açıklama
Sıla Gençoğlu’nun avukatı Dr. Rezan Epözdemir konuya ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “İlk derece mahkemesi sıfatıyla yargılamayı gerçekleştiren İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararıyla sanık hakkında kasten yaralama suçundan 5 ay, tehdit suçundan 7 ay 17 gün ve hakaret suçundan da 4 ay 5 gün hapis cezasına hükmedilmiş ve anılan cezaların infazını ertelenmesine karar verilmişti” denildi.
İlk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulduğunun aktarıldığı açıklamada, “İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkeme kararı; 1. yargı paketi dahilinde 17.10.2019 tarihli 7184 sayılı Kanunun 24. maddesiyle yürürlüğe giren ‘Basit Yargılama’ usulünün somut olaya uygulanmaması, yalnızca tehdit ve hakaret suçlarına ilişkin olarak ise olayın yaşandığı evin yanında bulunan evde olay sırasında bulunan ve sesleri duyduğunu ifade eden tanık H.Z.T.’nin olayı duyduğunun sabit olduğu, fakat seslerin içeriğinin net bir şekilde anlaşılabilir düzeyde duyma imkanının bulunup bulunmadığının tespiti için olay mahallinde olay saatine uygun düşecek şekilde keşif yapılması gerekçesiyle bozulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, “Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kasten yaralama suçuna ilişkin esastan bozma kararı verilmemiştir. Sanığın kasten yaralama suçunun gerçekleşmediğine yönelik itirazları esastan reddedilmiş, sadece diğer tüm davalarda karar verildiği gibi dava sonrası yürürlüğe giren Basit Yargılama usulünün tatbik edilmesi gerektiği belirtilmiştir” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldiEczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi
62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 62?62 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 62?

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Survivor'da sürpriz veda! O isim elendi

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Hrant Dink'in en büyük hayali gerçek oluyor!

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

Ülkede şok! İnfaz edilmiş halde 12 ceset bulundu

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

CHP'li 3 milletvekili Muharrem İnce'nin partisine mi katılacak?

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

Rıdvan Dilmen: Gelirse, leblebi gibi gol atar

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

ABD polisi şüpheli şahsı kurşuna dizdi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Yangında ölen 2 kardeşin dedesi: Canımı ortaya koydum ama kurtaramadım

Kahreden olay: Canımı ortaya koydum ama...

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Fatih'de can pazarı! Camlar patladı, alevler binayı sardı

Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi

Eczacılar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi

Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı bir milyonu geçti

Flaş gelişme! 1 milyonu geçti

ABD'de dikkat çeken araştırma: Acı biber ömrü uzatıyor

ABD'de dikkat çeken araştırma: Ömrü uzatıyor

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.