İstinaf Mahkemesi, Beykoz’da bıçaklı dehşet davasında kararını verdi

İstinaf Mahkemesi, Beykoz’da park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü defalarca bıçaklayarak yaralayan ve yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilen Mehmet Ali Sadıkoğlu hakkında, "haksız tahrik altında silahla yaralama" suçundan yerel mahkemenin verdiği cezayı 1 ay artırarak 5 yıl 7 ay 15 gün hapse çarptırdı. ‘Tehdit’ suçundan verilen beraat kararı ise onandı. Beykoz’da 2 Mayıs 2018 tarihinde park yeri nedeniyle tartıştığı oto tamircisi Hüseyin Aktürk’ü bir döviz bürosunda defalarca bıçaklayarak yaralayan Mehmet Ali Sadıkoğlu yerel mahkeme tarafından “kasten yaralama” suçundan 5 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 10. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu katılmazken avukatı Gamze Efsun İmren salonda hazır bulundu.

Savcı mütalaasını açıkladı

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanığın hükümlü kadrosuyla belediyeden temin edilen simit arabasında simit satarak geçimini sağladığı, simit tezgahının da yanında bulunan boş araziyi araç park yeri olarak kullandığı, iş yeri yetkililerinin isteği üzerine sanığın park eden araçları da kontrol ettiği anlatıldı.

Suç tarihinde sanık Mehmet Ali Sadıkoğlu’nun daha önceden tanıdığı Hüseyin Aktürk’ün aracını park ettiği yerden çıkaracağı sırada yanına giderek söz konusu yere bırakmamasını söylediği, Aktürk’ün ‘gevezelik yapma, çok konuşuyorsun’ diyerek aracı çalıştırması için yardım istediği belirtildi. Aracın hareket etmesi sonucu sanığın da araca bindiği ve mağdurun mahallede meydana gelen uyuşturucu olayına karıştığı hususunda sanığı suçladığı belirtildi.

‘Sana fistan giydireceğim’ demesi üzerine bıçaklamış

Sanığın tezgahından bıçak alarak cezaevinde yattığını söyleyip ‘al ne yapacaksan yap’ diye bıçağı mağdura uzattığı, Hüseyin Aktürk’ün de ‘sana fistan giydireceğim’ sözüne sinirlenen sanığın bıçakla mağdurun bacağına vurduğu, kaçan mağdurun peşinden giderek yüz ve göğüs bölgesine yumrukla vurduğu, yüzünü kestiği, birden çok kez ayak bölgesine vurduğu, mağdura yönelik ‘öldürürüm seni keserim’ dediği vurgulandı. Sanık hakkında tehdit suçundan verilen beraat kararının onanmasını isteyen savcı, ‘haksız tahrik altında silahla yaralama” suçundan ise hüküm kurulmasını talep etti.