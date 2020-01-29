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İstinaf mahkemesi Boydak davasında devleti haklı gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 13:53 | Son Güncelleme

Eski Boydak Holding yöneticilerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında verilen mahkumiyet kararları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4.

Eski Boydak Holding yöneticilerine Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında verilen mahkumiyet kararları Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi tarafından hukuka uygun bulundu.
Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Temmuz 2018’deki karar duruşmasında eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak’a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezası verilmesine karar vermişti. Mahkeme, eski yöneticiler Mustafa Boydak, Bekir Boydak, Erol Boydak, İlyas Boydak ve Murat Bozdağ’ı "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum ederken, eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak’a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak’a ise 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetmişti. Sanık Halit Bayhan’ın delil yetersizliğinden beraatına karar veren mahkeme, sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ’ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırmıştı.
Sanık ve avukatları, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını istinafa taşıdı. Başvuruyu inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, kararında, ilk derece mahkemesinin verdiği kararın usul ve esas yönünden hukuka aykırılığının bulunmadığını belirtti. Kararda, mahkumiyet alanlara yönelik ceza artırım ve indirimlerin yasal gerekçeye dayandığı ifade edildi. Sanık ve avukatlarının, istinaf başvurularının esastan reddinin kararlaştırıldığı kaydedilen kararda, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının yerinde olduğu belirtildi.

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