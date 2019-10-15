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İstinaf mahkemesi, Çağdaş Hukukçular Derneği davasında avukatlara 159 yıllık hapis cezasını onadı

15.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 20 avukata "terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla açılan davada yerel mahkeme kararının iptali için istinaf mahkemesine yapılan itiraz reddedildi. Ancak 5 yılın üzerinde ceza alan 12 avukat için Yargıtay yolu açık bulunuyor.

İstinaf mahkemesi, Çağdaş Hukukçular Derneği davasında avukatlara 159 yıllık hapis cezasını onadı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 20 avukata "terör örgütü kurma ve yönetme" ve "terör örgütü üyeliği" suçlamalarıyla açılan davada yerel mahkeme kararının iptali için istinaf mahkemesine yapılan itiraz reddedildi.

Davada, ÇHD ve Halkın Hukuk Bürosu'ndan avukatlara toplam 159 yıl hapis cezası verilmişti.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, mahkeme, tüm itirazların esastan reddine hükmetti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin verdiği karara göre, 5 yılın altında ceza alan Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren Evin, Ahmet Mandacı ve Zehra Özdemir'in cezaları temyiz yolu kapalı olmak üzere kesinleşmiş oldu.

İstinaf mahkemesi, yerel mahkeme tarafından 5 yılın üzerinde ceza verilen Barkın Timtik, Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Özgür Yılmaz, Ebru Timtik, Şükriye Erden, Behiç Aşçı, Aytaç Ünsal, Süleyman Gökten, Naciye Demir, Aycan Çiçek ve Ezgi Çakır'ın istinaf başvurularını da reddetti.

Ancak 5 yılın üzerinde ceza alan bu 12 avukat için Yargıtay yolu açık bulunuyor.

Davayı takip eden 7 Avrupa ülkesinden 15 avukatın oluşturduğu uluslararası heyet, bugün düzenlediği basın toplantısında, yargılama süreci ile ilgili gözlemlerini raporlaştırarak sonuçları paylaşmak üzere Adalet Bakanlığı'ndan bir görüşme talep edeceğini açıkladı.

ÇHD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Uluslararası Avukatlar Birliği adına yapılan değerlendirmede, "Avukatlara yönelik saldırıların ve yaşanan hukuksuzlukların takipçisi olacakları" vurgulandı.

'U**sule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık yok**'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin 8 Ekim tarihli kararında, itirazları ret gerekçesi olarak "usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı" gösterildi.

Mahkeme ayrıca, avukatlar Barkın Timtik, Behiç Aşcı, Selçuk Kozağaçlı, Engin Gökoğlu, Aytaç Ünsal, Aycan Çiçek'e verilen ceza miktarları, tutuklu kaldıkları süre, atılı suçun niteliği karşısında CMK'nın ilgili maddeleri gereğince tutukluluklarının devamına karar verdi.

ÇHD davasında 20 Mart'taki duruşmada kararını açıklayan mahkeme, avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına hükmetmişti.

Avukatlara verilen cezalar

Tutuksuz sanıklardan Ahmet Mandacı, Zehra Özdemir, Ayşegül Çağatay, Yağmur Ereren, Didem Baydar Ünsal, Yaprak Türkmen Türk Ceza Kanunu'nun 314-3, 227-2 maddeleri uyarınca "örgüte bilerek isteyerek yardım etme" suçundan cezalandırıldı.

Mandacı ile Zehra Özdemir'in duruşmada hazır bulundukları gerekçesiyle cezalarında 6'da 1 oranında indirim yapılarak ayrı ayrı 3 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmalarına, tutuklu kaldıkları sürenin cezadan düşülmesine ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmedildi.

Çağatay, Ereren, Baydar Ünsal ve Türkmen'in cezalarında ise indirim uygulanmayarak dördü de ayrı ayrı 3 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı.

Dosyada firari sanık olarak bulunan Oya Aslan ile Günay Dağ'ın savunmalarının alınmamış olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Diğer sanıklardan Barkın Timtik hariç hepsi, TCK'nın 314-2 maddesi uyarınca "örgüt üyeliğinden" cezalandırılmalarına karar verildi.

Sanıklara verilen cezalar şöyle:

Barkın Timtik: TCK'nın 314/1 maddesi uyarınca "örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan 18 yıl 9 ay hapis ve tutukluluğunun devamına, Özgür Yılmaz: 13 yıl 6 ay, yakalama kararı çıkarılmasına, Ebru Timtik: 13 yıl 6 ay ve yakalama kararı çıkarılmasına, Behiç Aşçı: 12 yıl ve tutukluluğunun devamına, Şükriye Erden: 12 yıl hapis ve yakalama kararı çıkarılmasına, Selçuk Kozağaçlı: 11 yıl 3 ay hapis ve tutukluluğunun devamına, Engin Gökoğlu: 10 yıl 6 ay hapis ve tutukluluğunun devamına, Aytaç Ünsal: 10 yıl 6 ay hapis ve tutukluluğunun devamına, Süleyman Gökten: 10 yıl 6 ay hapis ve yakalama kararı çıkarılmasına, Ayçan Çiçek: 9 yıl hapis ve tutukluluğunun devamına, Naciye Demir: 9 yıl hapis ve yakalama kararı çıkarılmasına, Ezgi Çakır: 8 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmedildi.

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