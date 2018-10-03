İSTİNAF MAHKEMESİ, ÇAPKIN VE MUTLU'NUN CEZASINI ONADI

* Karar oy birliğiyle alındı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 2 yıl 1 ay hapis cezalarının onanmasına karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 5 'i tutuklu 11 sanık hakkındaki istinaf başvurularını karara bağladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkındaki başvurunun esastan reddine karar verdi. Daire; yerel mahkemenin kararında usule ve esas ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı kaydetti. Böylece Mutlu ve Çapkın'ın cezası onanmış oldu. Karar oybirliğiyle alındı.