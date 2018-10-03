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İSTİNAF MAHKEMESİ, ÇAPKIN VE MUTLU'NUN CEZASINI ONADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 18:23 | Son Güncelleme

* Karar oy birliğiyle alındı.  Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3.

* Karar oy birliğiyle alındı.

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun 3 yıl 1 ay 15 gün ve eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın 2 yıl 1 ay hapis cezalarının onanmasına karar verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 5 'i tutuklu 11 sanık hakkındaki istinaf başvurularını karara bağladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, Hüseyin Avni Mutlu ve Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 11 sanık hakkındaki başvurunun esastan reddine karar verdi. Daire; yerel mahkemenin kararında usule ve esas ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığı kaydetti. Böylece Mutlu ve Çapkın'ın cezası onanmış oldu. Karar oybirliğiyle alındı.

DAVANIN GEÇMİŞİ
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi 10 Şubat'ta FETÖ'nün Mülkiye Yapılanması'na ilişkin 14 sanıklı davayı karara bağlamıştı. “Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'yu 3 yıl 1 ay 15 gün, eski İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın'ın da 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Hüseyin Avni Mutlu'nun tahliyesine, Hüseyin Çapkın'ın da yurt dışına çıkışını yasaklamıştı. 6 sanığın tüm suçlardan beraatına karar veren mahkeme heyeti, 6 sanığı da çeşitli hapis cezalarına çarptırmıştı.

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